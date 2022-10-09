Apple, iOS 16 ile gelen bir özelliğin iPhone'ların pilini etkilediğini kabul etti

Tam Boyutta Gör Apple, uygun modeller için iOS 16'yı geçtiğimiz Eylül ayında kullanıma sunmuştu. iOS 16'nın öne çıkan özelliği, yeni kilit ekranı özelleştirme güncellemesi oldu. Bunun yanı sıra birçok yeni özelliği de kullanıma sunan şirket klavye haptikleri isimli yeni bir özelliği de kullanıma sunmuştu.

iOS 16 ile gelen klavye haptikleri isimli yeni özellik, yerel klavyeyi kullanarak bir şey yazdığınızda anında geri bildirim olarak küçük titreşimler göndermeye yaramakta. Ancak yıllardır birkaç Android akıllı telefonda mevcut olan bu özellik, iPhone kullanıcılarında bazı pil sorunlarına sebep olmakta.

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iOS 16 ile gelen klavye haptik özelliği pilin boşalmasına sebep oluyor

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16'ya güncelleme yapan iPhone kullanıcıları için klavye dokunsallığının etkinleştirilmesinin pil ömrü üzerinde bir etkisi olabileceğini resmen kabul etti. Bu özellik, iOS 16 ile kullanıcılara, ses veya titreşimli geri bildirim şeklinde iki seçenek olarak sunuldu. Kişiselleştirilebilen bu özelliği isterseniz etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Apple, destek belgesinde bu özelliğin tükettiği pil ömrü miktarı hakkında herhangi bir ek ayrıntıya yer vermedi. Bu nedenle, klavye dokunuşları iPhone'unuzda çok fazla pil tüketiyorsa, özelliği Ayarlar uygulamasında devre dışı bırakabilirsiniz.

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Bir iOS 16 özelliği açıldığında iPhone'unuzun pilini boşaltıyor