Apple, iOS 16 ile gelen bir özelliğin iPhone'ların pilini etkilediğini kabul etti

iOS 16 ile gelen klavye haptikleri isimli yeni özellik, yerel klavyeyi kullanarak bir şey yazdığınızda anında geri bildirim olarak küçük titreşimler göndermeye yaramakta. Ancak yıllardır birkaç Android akıllı telefonda mevcut olan bu özellik, iPhone kullanıcılarında bazı pil sorunlarına sebep olmakta.
iOS 16 ile gelen klavye haptik özelliği pilin boşalmasına sebep oluyor
Apple, destek belgesinde bu özelliğin tükettiği pil ömrü miktarı hakkında herhangi bir ek ayrıntıya yer vermedi. Bu nedenle, klavye dokunuşları iPhone'unuzda çok fazla pil tüketiyorsa, özelliği Ayarlar uygulamasında devre dışı bırakabilirsiniz.
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