Huawei, hayatta kalmasını sağlamak için Honor markasını sattı

Bu ayın başlarında, Huawei'nin alt markası Honor'u Çinli bir konsorsiyuma satmanın son aşamalarında olduğu bildirildi. Son olarak bugün yapılan bir açıklama ile Honor'un Shenzhen Zhixin New Information Technology'ye satıldığı doğrulandı. Huawei bu satışın ardındaki sebebi ABD'nin Huawei ve şirketlerinin işlerini kısıtlayan yaptırımlar uyguladıktan sonra Honor'u pazar yarışının içinde tutmak olarak gösterdi.

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Honor yeni sahiplerini buldu

Honor, esas olarak Shenzhen Smart City Development Group, China Telecom gibi devlet destekli kuruluşları içeren 30'dan fazla temsilci ve bayiden oluşan bir konsorsiyuma satıldı.

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Bu yeni satın almadan sonra Honor, normal şartlar altında ABD şirketlerinden yonga tedarik edebilecek çünkü yasak sadece Huawei ve kurumsal grubuna uygulanıyor. Ayrıca Android çalıştıran akıllı telefonlar da piyasaya sürülebilecek.

Sıfırdan başlamaya gerek kalmayacak

Gerçekleştirilen satış tüm çalışanları, araştırma ve geliştirme ekibini ve mevcut tedarik zincirini de kapsıyor. Bu, yeni sahiplerin işe sıfırdan başlamak zorunda kalmadan yollarına devam edebileceklerini gösteriyor.

Huawei'den gelen açıklamada, satışa dair bir fiyat yer almadı. Gelen son raporlara bakılırsa Huawei, Honor'u 100 milyar Yuan(yaklaşık 15 milyar dolar) karşılığında sattı.

Huawei'den yapılan açıklamada: "2013 yılında kurulduğundan bu yana, Honor markası, düşük ve orta seviye fiyat aralığında telefonlar sunarak gençlik pazarına odaklandı. Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, Honor, yılda 70 milyonun üzerinde satış yapan bir akıllı telefon markası haline geldi.

Satış tamamlandıktan sonra Huawei, yeni Honor şirketinde herhangi bir hisseye sahip olmayacak veya herhangi bir iş yönetimi veya karar alma faaliyetine dahil olmayacaktır.

Bu yeni Honor şirketinin hissedarları, ortakları ve çalışanları ile yeni bir onur yoluna gireceğini umuyoruz. Honor'un tüketiciler için değer yaratmaya ve gençler için yeni bir akıllı dünya inşa etmeye devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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