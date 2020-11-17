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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, hayatta kalmasını sağlamak için Honor markasını sattı

    Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Honor markasının satışı bugün Huawei'den yapılan bir açıklama ile resmiyet kazandı. Huawei, Honor'u Çinli bir konsorsiyuma sattı.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, hayatta kalmasını sağlamak için Honor markasını sattı

    Bu ayın başlarında, Huawei'nin alt markası Honor'u Çinli bir konsorsiyuma satmanın son aşamalarında olduğu bildirildi. Son olarak bugün yapılan bir açıklama ile Honor'un Shenzhen Zhixin New Information Technology'ye satıldığı doğrulandı. Huawei bu satışın ardındaki sebebi ABD'nin Huawei ve şirketlerinin işlerini kısıtlayan yaptırımlar uyguladıktan sonra Honor'u pazar yarışının içinde tutmak olarak gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Huawei'ye işlemci satmak için lisans aldı"

    Honor yeni sahiplerini buldu

    Honor, esas olarak Shenzhen Smart City Development Group, China Telecom gibi devlet destekli kuruluşları içeren 30'dan fazla temsilci ve bayiden oluşan bir konsorsiyuma satıldı.

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    Bu yeni satın almadan sonra Honor, normal şartlar altında ABD şirketlerinden yonga tedarik edebilecek  çünkü yasak sadece Huawei ve kurumsal grubuna uygulanıyor. Ayrıca Android çalıştıran akıllı telefonlar da piyasaya sürülebilecek.

    Sıfırdan başlamaya gerek kalmayacak

    Gerçekleştirilen satış tüm çalışanları, araştırma ve geliştirme ekibini ve mevcut tedarik zincirini de kapsıyor. Bu, yeni sahiplerin işe sıfırdan başlamak zorunda kalmadan yollarına devam edebileceklerini gösteriyor.

    Huawei'den gelen açıklamada, satışa dair bir fiyat yer almadı. Gelen son raporlara bakılırsa Huawei, Honor'u 100 milyar Yuan(yaklaşık 15 milyar dolar) karşılığında sattı.

    Huawei'den yapılan açıklamada: "2013 yılında kurulduğundan bu yana, Honor markası, düşük ve orta seviye fiyat aralığında telefonlar sunarak gençlik pazarına odaklandı. Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, Honor, yılda 70 milyonun üzerinde satış yapan bir akıllı telefon markası haline geldi.

    Satış tamamlandıktan sonra Huawei, yeni Honor şirketinde herhangi bir hisseye sahip olmayacak veya herhangi bir iş yönetimi veya karar alma faaliyetine dahil olmayacaktır.

    Bu yeni Honor şirketinin hissedarları, ortakları ve çalışanları ile yeni bir onur yoluna gireceğini umuyoruz. Honor'un tüketiciler için değer yaratmaya ve gençler için yeni bir akıllı dünya inşa etmeye devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.



    Kaynakça https://www.engadget.com/huawei-honor-sold-024435704.html https://www.huawei.com/en/news/2020/11/huawei-honor-statement Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    2 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    barry berkman 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu Amerika'nın yaptığı cidden büyük karaktersizlik. 10 sene içinde müthiş bir sıçrama yapan Huawei'yi casusluk yapıyor gibi ucuz bir yalana sığınarak ne durumlara soktular. Ayıp cidden. Soran olursa özgürlükler ülkesi dersiniz.
    Bu Amerika'nın yaptığı cidden büyük karaktersizlik. 10 sene içinde müthiş bir sıçrama yapan Huawei'yi casusluk yapıyor gibi ucuz bir yalana sığınarak ne durumla...
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    Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi ) barry berkman
    Hiçte bile Çin'de de o kadar ABD uygulaması kullanılamıyor ABD ağlıyor muydu?
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kalem üstünde bir satış. Hülle yapılmış.
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    tersadamfeyz (Feyyaz Karakaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlarin kafa zehir valla yav....
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    fenerist07 (arda doğaner) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    O sırada erdi ozuag ve mesut çevik: Huawei küllerinden doğdu, ambargo onu yikamadi aksine güçlendirdi, Huawei emin adimlarla yürüyor vs vs.
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    barry berkman 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu Amerika'nın yaptığı cidden büyük karaktersizlik. 10 sene içinde müthiş bir sıçrama yapan Huawei'yi casusluk yapıyor gibi ucuz bir yalana sığınarak ne durumlara soktular. Ayıp cidden. Soran olursa özgürlükler ülkesi dersiniz.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi ) barry berkman
    Hiçte bile Çin'de de o kadar ABD uygulaması kullanılamıyor ABD ağlıyor muydu?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    zero fear 20 dk. ( Mesaj Silindi ) barry berkman
    Peki tüm ABD uygulamalarını yasaklayan Çin'in yaptığı karaktersizlik değil mi?
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