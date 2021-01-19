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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir rüya sona eriyor: Optane bellekler sona mı geldi?

    Bellek sektöründe devrim yapmak için yola çıkan Intel Optane bellekler bu hafta son kullanıcıya tamamen kapatıldı. Intel iş ortaklarına bu teknolojiyi sağlamayı planlıyor.
    21 dk.
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bir rüya sona eriyor: Optane bellekler sona mı geldi?
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    Intel ve Micron arasında bellek sektöründe bir devrim sloganıyla geliştirilen 3D XPoint teknolojisi hayal kırıklığı yaratabilir. Intel Optane markası altında kullanılan teknoloji bazı kısıtlamalara uğramak zorunda kaldı.

    Intel Optane nedir?

    NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor,kapasite ve performans artıyor.

    3D XPoint bit satırları ve yazı satırları arasına yerleşen ve bireysel olarak ulaşılabilen hücre yığınlarından oluşuyor. Veri depolama ve geri çağırma için bir anahtar sistemi ile birleştirilen bu yapı, elektronları hapsederek veri depolama yöntemini kullanmıyor. Bunun yerine bellek hücresinin malzemesindeki bir özelliğin değiştirilmesi sayesinde veri depolanabiliyor.

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    3D XPoint bellekler bu sayede bellek hücreleri daha kısa ve birbirine daha yakın şekilde paketlenebiliyor, daha yüksek yoğunluklara erişebiliyor ve küçük veri paketlerinin işlem görmesi ile daha hızlı ve daha verimli I/O performansı ortaya çıkıyor.

    Bir rüya sona eriyor: Optane bellekler sona mı geldi?
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    Bir dönemin sonu

    Intel bir süredir Optane isimlendirmesi altında yeni bellek teknolojisini pazarlamaya başlamıştı. Performansı ile etkileyici olan Intel Optane ne var ki yüksek fiyat etiketleri nedeniyle biraz daha tampon bellek statüsünde kalmış ve ilerleyememişti.

    Intel yaptığı açıklamada son kullanıcıya sunulan Optane Memory M10, 800P, 900P ve 905P SSD modellerini sona erdirme kararı aldı. Böylece PC için sunulan ticari Optane bellekler tamamen ortadan kalkmış oldu.

    Intel bunun yerine Optane Memory H20 serisine odaklanacak. Optane belleklerini QLC NAND modüller ile birlikte kullanan Optane Memory H20 serisi daha çok dizüstü üreticilerine hitap ediyor.

    Intel’in son kullanıcıyı tamamen devreden çıkarması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle yeni CEO değişimine denk gelmesi gelecek dönemde Intel’in çok fazla maliyet üstlenmek istemediğine işaret olabilir. Zaten Micron ile yapılan ortaklık da sona ermiş ve hisseler paylaşılmıştı.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-to-discontinue-optane-products-for-the-consumer-market.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    4 saat önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatları üst seviye NAND SSD'lerin bile 4-5 katın üzerinde daha pahalı. Tercih edilmekten çok uzak duruyor.
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