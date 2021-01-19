Bir rüya sona eriyor: Optane bellekler sona mı geldi?

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Intel ve Micron arasında bellek sektöründe bir devrim sloganıyla geliştirilen 3D XPoint teknolojisi hayal kırıklığı yaratabilir. Intel Optane markası altında kullanılan teknoloji bazı kısıtlamalara uğramak zorunda kaldı.

Intel Optane nedir?

NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor,kapasite ve performans artıyor.

3D XPoint bit satırları ve yazı satırları arasına yerleşen ve bireysel olarak ulaşılabilen hücre yığınlarından oluşuyor. Veri depolama ve geri çağırma için bir anahtar sistemi ile birleştirilen bu yapı, elektronları hapsederek veri depolama yöntemini kullanmıyor. Bunun yerine bellek hücresinin malzemesindeki bir özelliğin değiştirilmesi sayesinde veri depolanabiliyor.

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3D XPoint bellekler bu sayede bellek hücreleri daha kısa ve birbirine daha yakın şekilde paketlenebiliyor, daha yüksek yoğunluklara erişebiliyor ve küçük veri paketlerinin işlem görmesi ile daha hızlı ve daha verimli I/O performansı ortaya çıkıyor.

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Bir dönemin sonu

Intel bir süredir Optane isimlendirmesi altında yeni bellek teknolojisini pazarlamaya başlamıştı. Performansı ile etkileyici olan Intel Optane ne var ki yüksek fiyat etiketleri nedeniyle biraz daha tampon bellek statüsünde kalmış ve ilerleyememişti.

Intel yaptığı açıklamada son kullanıcıya sunulan Optane Memory M10, 800P, 900P ve 905P SSD modellerini sona erdirme kararı aldı. Böylece PC için sunulan ticari Optane bellekler tamamen ortadan kalkmış oldu.

Intel bunun yerine Optane Memory H20 serisine odaklanacak. Optane belleklerini QLC NAND modüller ile birlikte kullanan Optane Memory H20 serisi daha çok dizüstü üreticilerine hitap ediyor.

Intel’in son kullanıcıyı tamamen devreden çıkarması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle yeni CEO değişimine denk gelmesi gelecek dönemde Intel’in çok fazla maliyet üstlenmek istemediğine işaret olabilir. Zaten Micron ile yapılan ortaklık da sona ermiş ve hisseler paylaşılmıştı.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-to-discontinue-optane-products-for-the-consumer-market.html

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