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    Anlık Bildirim

    Bir sonraki TV’niz tamamen ücretsiz olabilir! Nasıl mı?

    Mağazaya girip istediğiniz özelliklerde bir televizyonu hiçbir ücret ödemeden alabildiğiniz bir gelecek yaklaşıyor. Ancak bu senaryoda çok önemli bir bityeniği de bulunuyor.
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    Bir sonraki TV’niz tamamen ücretsiz olabilir! Nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Chris Anderson’un “Bedava” adlı bir kitabında önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız ve halihazırda yaşadığımız bir pazarlama taktiğinden bahsediliyordu: Ürünü veya hizmeti tamamen ücretsiz bir şekilde vermek. Görünüşe göre bu senaryo en azından televizyonlar için gerçeğe dönüşüyor gibi duruyor.

    Ücretsiz TV'ler yaklaşıyor

    Teevee Corporation adlı bir startup şirketinin yapmayı planladığı şey tam olarak mağazaya gidip TV’yi alıp hiçbir şey ödemeden çıkmanız. Ve hayır, bu hırsızlık değil. Lowpass haber bülteninden alınan bir rapora göre, bu şirket 2023 yılı içinde böyle bir TV’yi piyasaya sürecek. Ancak ortada büyük bir bityeniği var. Rapora göre, bu TV'de sürekli reklam gösterecek ikincil bir ekran olacak. Haberde ikinci ekranda yerel hava durumu, spor skorları ve haber başlıkları gibi şeylerin de gösterileceği belirtiliyor. Ana TV aslında akıllı bir televizyon olmayacak, ancak şirket onu akıllı bir TV'ye dönüştürmek için Amazon ve diğerlerinin yaptıklarına benzer bir ürünle satabilir.

    Bir sonraki TV’niz tamamen ücretsiz olabilir! Nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Rapor, bu ürünün bazı detaylarının resmi olarak piyasaya sürülmeden önce değişebileceğini söylüyor. Firmanın ilgili resmi sitesine göre bu TV, Telly olarak adlandırılacak. Sitede "Renkli TV'den bu yana TV'nin başına gelen en büyük şey" sloganı da dikkat çekiyor.

    Pluto TV, Tubi ve diğerleri gibi ücretsiz, reklam destekli yayın hizmetlerinin yükselişi, reklam destekli bir televizyon konseptini temelde mümkün kılıyor. Bununla birlikte, şirketin potansiyel reklamverenleri içeriklerinin gerçekten görüntülendiğine dair ikna etmesi de gerekiyor. Umarız yakında bu girişim ve reklam tabanlı TV hakkında daha fazla bilgi ediniriz. Ancak genel olarak fikir ilginç ve merak uyandırıcı. Chris Anderson kitabında gelecekte uçak biletlerine hiç ücret ödemeyeceğimizi, koltuğumuzun ekranında gösterilen reklamların ücreti karşılayacağını söylüyordu. Sanırım biraz farklı da olsa bu pazarlama taktiği hayatımıza girebilir.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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