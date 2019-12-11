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    Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz

    Yeni nesil Samsung akıllı televizyonlarda tek bir tıklama ile akıllı telefonunuzun ekranını kolayca yansıtabileceksiniz. Samsung Tap View özelliği neler sunacak?
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz
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    Son dönemde televizyonların akıllanması ile birlikte ekranını bir akıllı telefona veya akıllı telefonunuzdaki ekranı televizyonunuza yansıtabilme imkânı ortaya çıktı. Samsung ise çıtayı yükseltiyor.

    Samsung Tap View nedir?

    Samsung Tap View adıyla AB Varlık Ofisi tarafından tescillenen yeni bir isimlendirme firmanın akıllı televizyonlarda önemli bir yeniliğe imza atacağını gösteriyor. İsimlendirmeden de anlaşılacağı üzere özellik akıllı telefonunuza tek bir dokunuş ile yansıtma yapmanızı sağlayacak. Başvuruda akıllı telefon ve tablet modelleri ile bunun yapılacağı belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Hızlı ekran paylaşımının yanı sıra birden fazla akıllı telefondan da televizyona yansıtma yapılacağı ifade ediliyor. Henüz detaylar net değil ancak gelen yansıtma sayısına göre ekranın bölüneceği tahmin ediliyor.

    Samsung’un Tap View özelliğini gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı televizyonlarında kullanacağı düşünülüyor bununla birlikte bazı donanım gereksinimleri nedeniyle belirli bir model grubuna özgü olabilir.



    https://www.ubergizmo.com/2019/12/samsung-multiple-phones-casting-tv/ Yorum Yaz
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    jubeii 1 gün
    kaç defa film izlerken hem kendi samsung uygulamalrını hemde üçüncü parti uygulamarını kullandım hemde samsung marka tivide. illet etti. 2 çarpı 2 dört. android bu işte acayip boktan. hem ekran yansıtmada hem kablosuz data aktarmada hem upnp bağlantıda bitik. kullanıssız. şu an kabloyla tiviye bağlıyorum.
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    Kerim5100 1 gün
    Ne farkı var şimdi bunun SmartView'dan :d
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    DH Misafiri 1 gün
    bence çok güzel birşey olacak ama pahalı olacak
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    gun 1 gün
    Vay Samsung Apple AirPlay’i tekrar keşfetmiş sadece 12 yıl geç kalmış o kadar.



    Ekosistem olmamasının zararları bu işte.

    Birde Apple kar amacı çok gütmediğinden Apple TV bizim için bir oyuncak diyecek kadar rahat açıklamaları var.

    Diyeceksiniz niye bu kadar pahalı maliyeti yüksek olduğu için diyorlar.
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    Spider_hip 1 gün gun
    Hepsi tamam ama kar amacı çok gütmemesi yersen olmuş. Televizyon pazarında oyuncak kadar payları olduğu için öyle açıklama yapmışlardır. Yoksa kar amacı çok gütmeyen şirket neden güncelleme ile eski telefonlarının gücünü kasıtlı olarak düşürsün? Biliyorsunuz ortaya çıktı, kabul, itirafta ettiler sonra tazminatta ödediler.
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    Spider_hip 1 gün
    Siz yeter ki bolca Samsung telefon tablet alın, biz size her türlü yansıtırız diyorlar yani.
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