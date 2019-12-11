Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz

Tam Boyutta Gör

Son dönemde televizyonların akıllanması ile birlikte ekranını bir akıllı telefona veya akıllı telefonunuzdaki ekranı televizyonunuza yansıtabilme imkânı ortaya çıktı. Samsung ise çıtayı yükseltiyor.

Samsung Tap View nedir?

Samsung Tap View adıyla AB Varlık Ofisi tarafından tescillenen yeni bir isimlendirme firmanın akıllı televizyonlarda önemli bir yeniliğe imza atacağını gösteriyor. İsimlendirmeden de anlaşılacağı üzere özellik akıllı telefonunuza tek bir dokunuş ile yansıtma yapmanızı sağlayacak. Başvuruda akıllı telefon ve tablet modelleri ile bunun yapılacağı belirtilmiş.

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Hızlı ekran paylaşımının yanı sıra birden fazla akıllı telefondan da televizyona yansıtma yapılacağı ifade ediliyor. Henüz detaylar net değil ancak gelen yansıtma sayısına göre ekranın bölüneceği tahmin ediliyor.

Samsung’un Tap View özelliğini gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı televizyonlarında kullanacağı düşünülüyor bununla birlikte bazı donanım gereksinimleri nedeniyle belirli bir model grubuna özgü olabilir.

https://www.ubergizmo.com/2019/12/samsung-multiple-phones-casting-tv/