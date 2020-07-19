Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor

    Birleşik Arap Emirlikleri bu gece tarihinin ilk Mars görevine çıkmaya hazırlanıyor. Görevdeki en büyük amaç, genç nesile bilim ve mühendislik yönünde bir ilham kaynağı yaratmak olacak.
    10 dk.
    16
    63
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Birleşik Arap Emirlikleri bu gece saatlerinde tarihinin en önemli bilim görevlerinden birisine çıkmaya hazırlanıyor. 'Umut' (Hope) isimli Mars sondası bu gece TSİ 00.58'te Japonya'dan kalkışa geçecek. Sondanın yaklaşık yedi aylık uzun bir uzay yolculuğunun ardından Şubat 2021'de Mars'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.

    Tam 200 milyon dolarlık maliyetle tamamladığı Umut misyonu, BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş planlarının bir parçası olarak görülüyor . Orta Doğu ülkesi, bu görevle birlikte, genç nüfusa bilim ve mühendislik yönünde bir ilham kaynağı yaratmayı ve Emirati mühendislerinin kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

    Birleşik Arap Emirlikleri, Umut misyonuyla birlikte tarihinde ilk kez bir derin uzay görevine çıkmış olacak. Umut'un Mars'a ulaşacağı yıl olan 2021, BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümü olduğu için ayrıca görevin böyle sembolik bir önemi de var.

    Umut sondasının fırlatılışı aşağıdaki YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den

    Mars'ın atmosferi ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde incelenecek

    Bilim insanlarının Umut misyonundaki en büyük amacı Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde incelemek. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevi, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacak.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Umut misyonun lideri Sarah Amiri,"Mars'ın jeolojik yapısı bugüne kadar oldukça kapsamlı bir şekilde incelendi. Atmosfer tarafında ise araştırmalara daha yeni başlıyor sayılırız." ifadelerini kullandı.

    Umut sondası üç ana ekipmana sahip. Bunlardan birincisi yüksek çözünürlük bir kamera. Bu kamerayla Mars'ın yüzeyinin fotoğrafları çekilecek ve su buzları aranacak. İkinci ana ekipman ise, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını ölçmek için tasarlanmış gelişmiş bir kızılötesi spektrometre. Son olarak üçüncü ana ekipman da atmosferin üst kısımlarının bileşimini inceleyecek olan bir mor ötesi spektrometre olacak.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Umut görevinin Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildi. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasının yukarıda bahsettiğimiz üç ana ekipmanı bu üniversitelerde geliştirilmiş.

    Umut sondası Mars etrafında eliptik bir yörüngede yer alacak. Her 55 saatte bir sondanın Mars yüzeyine 20 bin kilometre kadar yaklaşması bekleniyor. Aynı bölgelerin günün farklı saatlerinde gözlemlenmesi ve hava durumundaki değişikliklerin detaylı bir modelinin çıkarılması hedefleniyor. 

    Mars'ın geçmişte çok daha yoğun bir atmosfere ve hatta yüzeyinde devasa denizlere sahip olduğunu biliyoruz. Ancak milyarlarca yıl içerisinde gezegen bu yoğun atmosferini ve yüzeyindeki devasa su kütlelerini kaybetti. Umut misyonun bu evrime de bir ışık tutabileceği tahmin ediliyor. 

    Konuyla ilgili konuşan Sarah Amiri,"Geçmişteki o yoğun ve nemli atmosfer tam olarak nasıl bugünkü kuru ve ince atmosfere dönüştü bu süreci anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Birleşik Arap Emirlikleri, Umut misyonunda başarılı olması halinde Mars'a ulaşan beşinci ülke olarak tarihe geçecek. 



    Kaynakça https://www.newscientist.com/article/2248770-the-united-arab-emirates-is-launching-its-first-mission-to-mars/ https://www.nytimes.com/2020/07/14/science/mars-united-arab-emirates.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi
    23 sa.
    Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var
    2 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor Sonraki Google Chrome tehlikeli sitelerde form doldurmanızı engelleyecek 1 sa. Blackmagic yeni 12K kamerasını duyurdu 1 sa. Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu 2 sa. Oppo A72 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 2 sa. Samsung Galaxy M31s'in ilk görüntüleri yayınlandı 3 sa. OnePlus Nord'un teknik detayları belli oldu 3 sa. Döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 sensörlü dünyanın ilk akıllı saati geliyor 4 sa. Huawei Mate 40, Avrupa'ya farklı bir işlemci ile gelebilir 5 sa. Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme 5 sa. Netflix izlerken İngilizce öğrenmeye yardımcı Chrome eklentisi 7 sa. GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı 10 sa. Logitech Folio Touch kılıfı ile iPad Pro dizüstüne dönüşüyor 11 sa. Google Yakın Paylaşım özelliği Ağustos ayında geliyor 12 sa. TSMC ve Huawei ortaklığı Eylül ayında sona eriyor 20 sa. British Airways, tüm 747 filosunu emekliye ayırdı 21 sa. Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi 22 sa. Gelecekteki Apple Pencil'lar gerçek dünyadaki renkleri dijital ortama aktarma yeteneğine sahip olabilirler 23 sa. Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi 23 sa. Skype'ın iOS uygulamasına 'arka planı bulanıklaştırma' özelliği geldi 1 gün Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi