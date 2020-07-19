Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor

Tam Boyutta Gör

Birleşik Arap Emirlikleri bu gece saatlerinde tarihinin en önemli bilim görevlerinden birisine çıkmaya hazırlanıyor. 'Umut' (Hope) isimli Mars sondası bu gece TSİ 00.58'te Japonya'dan kalkışa geçecek. Sondanın yaklaşık yedi aylık uzun bir uzay yolculuğunun ardından Şubat 2021'de Mars'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.

Tam 200 milyon dolarlık maliyetle tamamladığı Umut misyonu, BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş planlarının bir parçası olarak görülüyor . Orta Doğu ülkesi, bu görevle birlikte, genç nüfusa bilim ve mühendislik yönünde bir ilham kaynağı yaratmayı ve Emirati mühendislerinin kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Umut misyonuyla birlikte tarihinde ilk kez bir derin uzay görevine çıkmış olacak. Umut'un Mars'a ulaşacağı yıl olan 2021, BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümü olduğu için ayrıca görevin böyle sembolik bir önemi de var.

Umut sondasının fırlatılışı aşağıdaki YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İlginizi Çekebilir

Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den

Mars'ın atmosferi ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde incelenecek

Bilim insanlarının Umut misyonundaki en büyük amacı Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde incelemek. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevi, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacak.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Umut misyonun lideri Sarah Amiri,"Mars'ın jeolojik yapısı bugüne kadar oldukça kapsamlı bir şekilde incelendi. Atmosfer tarafında ise araştırmalara daha yeni başlıyor sayılırız." ifadelerini kullandı.

Umut sondası üç ana ekipmana sahip. Bunlardan birincisi yüksek çözünürlük bir kamera. Bu kamerayla Mars'ın yüzeyinin fotoğrafları çekilecek ve su buzları aranacak. İkinci ana ekipman ise, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını ölçmek için tasarlanmış gelişmiş bir kızılötesi spektrometre. Son olarak üçüncü ana ekipman da atmosferin üst kısımlarının bileşimini inceleyecek olan bir mor ötesi spektrometre olacak.

Tam Boyutta Gör

Umut görevinin Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildi. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasının yukarıda bahsettiğimiz üç ana ekipmanı bu üniversitelerde geliştirilmiş.

Umut sondası Mars etrafında eliptik bir yörüngede yer alacak. Her 55 saatte bir sondanın Mars yüzeyine 20 bin kilometre kadar yaklaşması bekleniyor. Aynı bölgelerin günün farklı saatlerinde gözlemlenmesi ve hava durumundaki değişikliklerin detaylı bir modelinin çıkarılması hedefleniyor.

Mars'ın geçmişte çok daha yoğun bir atmosfere ve hatta yüzeyinde devasa denizlere sahip olduğunu biliyoruz. Ancak milyarlarca yıl içerisinde gezegen bu yoğun atmosferini ve yüzeyindeki devasa su kütlelerini kaybetti. Umut misyonun bu evrime de bir ışık tutabileceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan Sarah Amiri,"Geçmişteki o yoğun ve nemli atmosfer tam olarak nasıl bugünkü kuru ve ince atmosfere dönüştü bu süreci anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Umut misyonunda başarılı olması halinde Mars'a ulaşan beşinci ülke olarak tarihe geçecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.