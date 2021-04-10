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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SEC Komisyoneri Hester Peirce: Hükümetlerin Bitcoin’i engelleme girişimi aptalca

    Kripto Anne olarak lakap takılan Hester Peirce, hükümetlerin Bitcoin'i yasaklama girişimlerini sert bir şekilde eleştirdi.
    10 Nisan 2021, 08:00 (4 gün)
    1,5b
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    15
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    SEC Komisyoneri Hester Peirce: Hükümetlerin Bitcoin’i engelleme girişimi aptalca
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    Kripto para topluluğunda “Crypto Mom” olarak anılan Hester Peirce, lider kripto para birimi Bitcoin’e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetlerin Bitcoin’i yasaklama girişimlerini aptalca bulduğunu kaydetti.

    Bu düşüncesinin nedenini ayrıntılarıyla açıklayan Peirce, hükümetlerin bu konuda ısrar etseler bile başarısız olacaklarını zira Bitcoin’i yasaklayabilmek için internetin fişinin çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

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    Ayrıca Bkz. "Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir"

    Bitcoin’e yönelik olumlu yaklaşımıyla tanınan ve kripto para topluluğunda sevilen Crypto Mom Hester Peirce, ABD’nin kripto para düzenlemeleri konusunda birçok ülkenin gerisinde kaldığını da kabul etti. SEC Komisyoneri Hester Peirce, özellikle kripto para dostu bir diğer isim olan Gary Gensler’in Biden Hükümetiyle birlikte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başına getirilmesiyle birlikte ABD’de kripto paralar konusunda işlerin yolunda gideceğine inanıyor.

    Hester Pierce:

    "Bana kalırsa Bitcoin’in ABD’de yasaklanma konusunu çoktan geride bıraktık. Çünkü böyle bir şeyi gerçekleştirmek istesek interneti kapatmak zorunda kalırız. Hükümetlerin neden Bitcoin’i yasaklayabileceklerini düşündüklerini anlamıyorum."



    https://decrypt.co/65910/government-ban-bitcoin-foolish-sec-hester-peirce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bütün parasını bitcoine yatıran ve servetini de bitcoine katılan enayiler sayesinde yüze katlayan kripto ananın kovasına su taşıyacak açıklamalar. Kripto para üretilmesi değil ki sorun, mesele bu işin artık kumara döndüğü ve milyarlarca insanın yatırım yapmak veya kalkınmak adına hiç bir şey yapmayıp tüm mali varlığını maliyeti 12.000 dolar olan bir merete 60.000 dolar verip ay sonu da bunu 80.000 olarak geri alacağı hayali ile yanıp tutuşmasıdır mesele. Kripto para borsalarında yaşanacak herhangi bir çöküşün tüm bu insanların mal varlıklarını kaybetmesi ile beraber ekonomilerin ardından da ülkelerin iflasına neden olacak büyük bir kaosu tetikleyeceğini öngörmemek için aptal olmak gerek. Hiç bir yatırım aracı böylesi sonsuza kadar zenginlik vaat edemez bu bir balondur şu hali. Balon değil Zeplindir hatta. Hükümetlerin vatandaşlarını ve ekonomilerini korumak için ya uyarıcı bilgiler dağıtmalı yada kontrol altına almalıdır bu piyasayı. Yüzyılın mali krizi gelmek üzere.
    Bütün parasını bitcoine yatıran ve servetini de bitcoine katılan enayiler sayesinde yüze katlayan kripto ananın kovasına su taşıyacak açıklamalar. Kripto para ü...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    H hikmetg (Hikmet Güngör) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Endinde sonunda yasaklanacak. bankalara transfer yasağı geldiğinde olay biter. Bitcoin tam bir saçmalık. Bankacılık sistemine de doğrudan tehdit oluşturuyor.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Komisyoner = Commissioner = Delege = Temsilci ...

    Dilin içine etmeye ne gerek var ki!
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    Lonestalker 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yasaklansın
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bütün parasını bitcoine yatıran ve servetini de bitcoine katılan enayiler sayesinde yüze katlayan kripto ananın kovasına su taşıyacak açıklamalar. Kripto para üretilmesi değil ki sorun, mesele bu işin artık kumara döndüğü ve milyarlarca insanın yatırım yapmak veya kalkınmak adına hiç bir şey yapmayıp tüm mali varlığını maliyeti 12.000 dolar olan bir merete 60.000 dolar verip ay sonu da bunu 80.000 olarak geri alacağı hayali ile yanıp tutuşmasıdır mesele. Kripto para borsalarında yaşanacak herhangi bir çöküşün tüm bu insanların mal varlıklarını kaybetmesi ile beraber ekonomilerin ardından da ülkelerin iflasına neden olacak büyük bir kaosu tetikleyeceğini öngörmemek için aptal olmak gerek. Hiç bir yatırım aracı böylesi sonsuza kadar zenginlik vaat edemez bu bir balondur şu hali. Balon değil Zeplindir hatta. Hükümetlerin vatandaşlarını ve ekonomilerini korumak için ya uyarıcı bilgiler dağıtmalı yada kontrol altına almalıdır bu piyasayı. Yüzyılın mali krizi gelmek üzere.
    Yanıtla +5
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    darkaura 4 gün ( Mesaj Silindi )
    gelecekde bir gun tarih derslerinde lidyalilarin parayi bulmasi gibi crypto paralarin 21yy in basinda nasil bulundugu anlatilacak. universitelerde ekonomi 101 dersinin giris kismi olacak. sert inisleri cikislari, hatta yaratacagi ekonomik krizleri bile olabilir ama su saatden sonra crypto paralardan geri donus mumkun degil. keza internetin getirdigi yeni global ticaret ortaminda sinirlarin otesinde, devlet ve banka kontrolun disinda ticarete imkan veriyor, cok buyuk bir ihtiyaci karsiliyor. internet ortaminda ulke sinirlarinin ayrimlarinin otesinde iliskiler baglantilar kurulurken gelecegin dunyasinda hic kimse baska bir ulkeden insanla yapacagi para transferlerinde devlet regulasyonlarina, fais vergilendirmelerine, yuksek banka komisyonlarina maruz kalmayi kabul etmez.
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    N noobszle 4 gün ( Mesaj Silindi ) darkaura
    kripto para piyasasından cebine kolayca para koyan kapitalizm in büyük abileri canları sıkıldığı gün bu suyun vanasını kapayacak , devlet sistemleri eskiside gücü elinde tutan yarın sabah içinde hazır Çinlilerin altın stoklamasi uzun vadede onlari lider kılacak para diye adlandırılan kağıt parçası yada kripto para için bir gelecek yok , yeni kuşaklar isyankâr ve sıradışı davransada kafalarında mercimek kadar beyin var kurulu düzenleri bozmak kimin haddine
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    joven ( joven) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu aptalca der yarın farklı birşey söyler rüzgarın ne tarafa eseceği beli değil.
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    vozy (Vatan Yiğit) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet ile alakalı hiç bir olaya yasak getiremezsin bunu anlayamayanlar var halen..
    Yanıtla +1
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    addidas_85 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl bir açıklama? Neymiş interneti yasaklamak gerekiyormuş engellemek için, eroin satılmasını engellemek için de sokaklara insanların çıkmasını engellemek lazım, bu mümkün değil diye bırakalım eroin serbest mi olsun? Bu arada kesinlikle ama kesinlikle bu bitcoin olayının altında farklı olaylar yatıyor. Birilerinin kesesine gidiyor bu paralar ama bunun sıradan vatandaş olmadığına eminim.
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    H hikmetg (Hikmet Güngör) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Endinde sonunda yasaklanacak. bankalara transfer yasağı geldiğinde olay biter. Bitcoin tam bir saçmalık. Bankacılık sistemine de doğrudan tehdit oluşturuyor.
    Yanıtla +4
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    J justbejust 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kripto Manukyan konuşmuş. Yasak yok zaten, %25 vergi alıyor devletler sus payı olarak.
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