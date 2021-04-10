SEC Komisyoneri Hester Peirce: Hükümetlerin Bitcoin’i engelleme girişimi aptalca

Kripto para topluluğunda “Crypto Mom” olarak anılan Hester Peirce, lider kripto para birimi Bitcoin’e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetlerin Bitcoin’i yasaklama girişimlerini aptalca bulduğunu kaydetti.
Bu düşüncesinin nedenini ayrıntılarıyla açıklayan Peirce, hükümetlerin bu konuda ısrar etseler bile başarısız olacaklarını zira Bitcoin’i yasaklayabilmek için internetin fişinin çekilmesi gerektiğini dile getirdi.İlginizi Çekebilir Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması
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Bitcoin’e yönelik olumlu yaklaşımıyla tanınan ve kripto para topluluğunda sevilen Crypto Mom Hester Peirce, ABD’nin kripto para düzenlemeleri konusunda birçok ülkenin gerisinde kaldığını da kabul etti. SEC Komisyoneri Hester Peirce, özellikle kripto para dostu bir diğer isim olan Gary Gensler’in Biden Hükümetiyle birlikte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başına getirilmesiyle birlikte ABD’de kripto paralar konusunda işlerin yolunda gideceğine inanıyor.
Hester Pierce:
"Bana kalırsa Bitcoin’in ABD’de yasaklanma konusunu çoktan geride bıraktık. Çünkü böyle bir şeyi gerçekleştirmek istesek interneti kapatmak zorunda kalırız. Hükümetlerin neden Bitcoin’i yasaklayabileceklerini düşündüklerini anlamıyorum."
https://decrypt.co/65910/government-ban-bitcoin-foolish-sec-hester-peirce Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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