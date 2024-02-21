Ethereum 2 yıl sonra yeniden 3000$ sınırında

Ethereum zirve yürüyüşünde
Geçen yılı oldukça pozitif kapatan kripto para dünyası yeni yıla da umutla başladı. Bitcoin fiyatı önce 45 bin dolar sınırını sonra da 50 bin dolar sınırını geçti. 2 yılın ardından ise yeniden 52400$ seviyelerini test etti.
Ethereum da yükselişe ayak uydurdu. Geçen yıl 1500$ sınırını geçen, yeni yıla da 2000$ civarında giriş yapan Ethereum, yüksek aktarım ücretlerine rağmen halen açık ara en çok kullanılan blok zinciri durumunda. Hafta içerisinde fiyatı 3000$ seviyesine kadar çıktı ve yine 2 yıl aradan sonra tekrar bu fiyatı yakaladı.
Kripto piyasasının toplam değeri 2 trilyon dolara yaklaşırken Bitcoin toplam değeri de 1 trilyon doları geçti. Önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatı 52400$, Ethereum fiyatı da 3000$ direncini hacimli olarak geçerse yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.