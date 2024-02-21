Ethereum 2 yıl sonra yeniden 3000$ sınırında

2021 yılının ikinci yarısında en büyük boğasını yaşayan kripto para piyasası, o dönemden sonra derin bir düşüş içerisine girmişti. 2022 sonlarında dibi gören kripto para piyasası bu kez istikrarlı bir yükselişe başladı.

Ethereum zirve yürüyüşünde

Geçen yılı oldukça pozitif kapatan kripto para dünyası yeni yıla da umutla başladı. Bitcoin fiyatı önce 45 bin dolar sınırını sonra da 50 bin dolar sınırını geçti. 2 yılın ardından ise yeniden 52400$ seviyelerini test etti.

Bitcoin yükselişini sürdürüyor 1 hf. önce eklendi

Ethereum da yükselişe ayak uydurdu. Geçen yıl 1500$ sınırını geçen, yeni yıla da 2000$ civarında giriş yapan Ethereum, yüksek aktarım ücretlerine rağmen halen açık ara en çok kullanılan blok zinciri durumunda. Hafta içerisinde fiyatı 3000$ seviyesine kadar çıktı ve yine 2 yıl aradan sonra tekrar bu fiyatı yakaladı.

Kripto piyasasının toplam değeri 2 trilyon dolara yaklaşırken Bitcoin toplam değeri de 1 trilyon doları geçti. Önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatı 52400$, Ethereum fiyatı da 3000$ direncini hacimli olarak geçerse yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

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