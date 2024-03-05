Kripto para düzenlemesinin TBMM'ye ne zaman sunulacağı belli oldu

31 Mary yerel seçimleri nedeniyle Meclis’e ara verildiği için kanun teklifi seçim sonrasına sarktı. Bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenleme üzerinde son çalışmalarını yapacak. Yasa teklifinin Ramazan Bayramı sonrasında yani en erken 15 Nisan tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.
Düzenleme neler getirecek?
Söz konusu düzenleme ile “kripto varlık” tanımı yapılacak. Mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek tüm kripto varlıkları kapsaması için en geniş şekilde tanım hazırlandığı biliniyor. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımları da hazırlandı.
Düzenlemenin en çarpıcı yanı, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirilmesi olacak. Türkiye’de müşterilere kripto para alım-satım hizmeti sunmak isteyen borsaların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) lisans alması gerekecek. Bu lisans için finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Ayrıca kripto varlıkların Türkiye'deki soğuk cüzdanlarda tutulması zorunluluğu da planlar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.