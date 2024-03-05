Tam Boyutta Gör Türkiye’deki kripto para yatırımcılarını ve kripto para borsalarını ilgilendiren kripto varlık düzenlemesinin ne zaman TBMM’ye sunulacağı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasında Meclis’te görüşüleceğini duyurdu.

31 Mary yerel seçimleri nedeniyle Meclis’e ara verildiği için kanun teklifi seçim sonrasına sarktı. Bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenleme üzerinde son çalışmalarını yapacak. Yasa teklifinin Ramazan Bayramı sonrasında yani en erken 15 Nisan tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

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Düzenleme neler getirecek?

Söz konusu düzenleme ile “kripto varlık” tanımı yapılacak. Mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek tüm kripto varlıkları kapsaması için en geniş şekilde tanım hazırlandığı biliniyor. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımları da hazırlandı.

Düzenlemenin en çarpıcı yanı, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirilmesi olacak. Türkiye’de müşterilere kripto para alım-satım hizmeti sunmak isteyen borsaların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) lisans alması gerekecek. Bu lisans için finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Ayrıca kripto varlıkların Türkiye'deki soğuk cüzdanlarda tutulması zorunluluğu da planlar arasında.

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Kripto para düzenlemesinin TBMM'ye ne zaman sunulacağı belli oldu