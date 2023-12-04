Her Bitcoin işlemi bir yüzme havuzunu dolduracak kadar su kullanıyor

Ayrıca, Bitcoin ağının arkasındaki hesaplama sürecinin ABD'de yılda 8,6 ila 35,1 milyar litre su ya da işlem başına kabaca bir yüzme havuzu değerinde su kullandığı belirtiliyor. Çalışma, her ikisi de tatlı su kaynaklarından gelen hem doğrudan hem de dolaylı su ayak izlerini içeriyor. Bahsekonu veri merkezleri, soğutma sistemleri ve sunucuların bakımı için havanın nemlendirilmesi amacıyla su tüketimi gerçekleştiriyor.
Tüm bunlar endişe verici olsa da pratik çözümler yok değil. Sunucuların su ile soğutulması yerine dielektrik sıvı ile soğutulması gibi birçok pragmatik çözüm hızlı bir şekilde uygulanabilir. Enerji santrallerinin kuru soğutma sistemleri kullanan rüzgar, güneş ve termoelektrik enerji jeneratörleri gibi su kullanmayan kaynaklara geçmesi halinde dolaylı su tüketimi de azaltılabilir.
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.