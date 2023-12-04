Her Bitcoin işlemi bir yüzme havuzunu dolduracak kadar su kullanıyor

Tam Boyutta Gör Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto para madenciliği, para birimini çıkarmak için gereken enerji ve kaynak tüketimi nedeniyle her zaman tartışmaların odağında oldu. Bununla birlikte yakın tarihli yeni bir rapor her bir Bitcoin alım satım işlemi için yaklaşık olan 16 bin ton su kullanıldığını ortaya koydu. Bu radikal su tüketiminin tatlı su sıkıntılarına neden olabileceği belirtiliyor.

Kripto paralar tatlı su sıkıntısı yaratabilir

Ayrıca, Bitcoin ağının arkasındaki hesaplama sürecinin ABD'de yılda 8,6 ila 35,1 milyar litre su ya da işlem başına kabaca bir yüzme havuzu değerinde su kullandığı belirtiliyor. Çalışma, her ikisi de tatlı su kaynaklarından gelen hem doğrudan hem de dolaylı su ayak izlerini içeriyor. Bahsekonu veri merkezleri, soğutma sistemleri ve sunucuların bakımı için havanın nemlendirilmesi amacıyla su tüketimi gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör ABD’de Mart 2023 itibariyle, yaklaşık 300.000 hanenin ortalama su tüketimine eşdeğer 93,5 ila 120 Gigalitre arasında yıllık toplam tüketim olduğu belirtiliyor. Bu arada Bitcoin madenciliğinin çoğu, tüketimi 53,1 ila 68,4 GL tatlı su olan Teksas'ta gerçekleşiyor. Ek olarak bu tüketimler büyük ölçekli Bitcoin operasyonları temel alınarak hesaplanmış durumda. Tüketimin boyutu hakkında bir perspektif oluşturmak için, bir gigalitre (GL) 1.000.000.000 litreye eşdeğerdir.

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Tam Boyutta Gör Çalışmalar, 2030 yılına kadar 997,9 GL'lik önemli bir tatlı su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilecek olan Kazakistan'daki bitcoin madenciliği operasyonuna da ışık tutuyor. Bu durum Çin'in Bitcoin operasyonlarını yasaklaması ve bunun sonucunda birçok madencilik operasyonunun buraya kayarak ülkeyi Bitcoin madenciliği için en büyük merkez haline getirmesinden kaynaklanıyor.

Tüm bunlar endişe verici olsa da pratik çözümler yok değil. Sunucuların su ile soğutulması yerine dielektrik sıvı ile soğutulması gibi birçok pragmatik çözüm hızlı bir şekilde uygulanabilir. Enerji santrallerinin kuru soğutma sistemleri kullanan rüzgar, güneş ve termoelektrik enerji jeneratörleri gibi su kullanmayan kaynaklara geçmesi halinde dolaylı su tüketimi de azaltılabilir.

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Bitcoin işlemleri, bir havuzu dolduracak kadar su harcıyor