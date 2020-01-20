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    Björk yeni parçasında yapay zekadan yararlanıyor

    New York Sister City otel lobisinde çalan Björk şarkısı, o anki hava hareketliliğine göre dinamik olarak değişebiliyor. Bunu sağlayan ise hava olaylarını algılayabilen yapay zeka.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Björk yeni parçasında yapay zekadan yararlanıyor
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    Yapay zeka teknolojileri bugün hemen her sektörde kendisine bir şekilde yer bulmuş durumda. Bazı alanlarda insanlara kolaylık sağlaması açısından projeler geliştirilirken bazı alanlarda ise ilginç fikirlerle yeni potansiyellerin önü açılıyor.

    İlginç proje

    Geçtiğimiz aylarda yapay zeka tarafından bestelenmiş müzik parçaları internette paylaşılmıştı. Şimdi ise ünlü sanatçı Björk ve Microsoft iş birliği yaparak müzik parçasını yapay zeka ile optimize etti.

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    Projede Microsoft, bir otelin çatı katına bir kamera yerleştirdi. Kameranın bağlı olduğu yapay zeka algoritması bulutların yoğunluğu, türleri, yaklaşan hava olayları,kuş sürüleri gibi gökyüzünde gerçekleşen hareketlilikleri en detaylı şekilde tanımlayabiliyor.

    Daha sonra bu tanımlamalar üzerinden müzik sürekli optimize edilmiş. Otelin lobisinde bu müziğin sürekli çaldığı ve havaya bağlı olarak dinamik bir şekilde dalgalandığı ifade ediliyor.

    İş birliği yapay zeka algoritmalarının müzik endüstrisine nasıl yön verebileceğini göstermek açısından oldukça ilginç. Björk daha önce de yapay zeka odaklı müzik çalışmaları yapmıştı.



    https://www.ubergizmo.com/2020/01/bjork-microsoft-ai-music/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 7 sa.
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    fantomasds 1 gün
    Hababam sınıfı müziğni al, havanın yağışlı-açık-karlı olma durumlarına göre 5-6 farklı hızda hazırla. Bir araba cam sileceği sensörüyle koordine et. Hava karlıysa yavaş çalsın hababam sınıfını. Güneşliyse hızlı çalsın mesela.
    Basit bir iş. Gavurlar yapınca "Anaaa yapay zekaaa" diyoruz, biz yapsak kimse umursamaz, ne var canım bunda der.
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