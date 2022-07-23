Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk uzun fragman paylaşıldı

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Bildiğiniz üzere Amazon, Amazon Prime Video için yüksek bütçeli bir Yüzüklerin Efendisi dizisi geliştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde de diziden yeni bir fragman geldi.

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Daha öncesinde paylaşılan fragmanların aksine bu fragman daha uzun ve daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer daha önceki fragmanları beğenmediyseniz bu fragmanı izlemenizde fayda var. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Fragman

Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.

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Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinden uzun fragman geldi