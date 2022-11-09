Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Black Hawk helikopteri pilotsuz bir şekilde kurtarma görevi gerçekleştirdi

    ABD ordusunun yaptığı tatbikatta bir Black Hawk helikopteri tamamen otonom modda kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sikorsky, Matrix teknolojisinin orduda kullanıma hazır olduğunu söylüyor.
    2
    Black Hawk helikopteri pilotsuz şekilde kurtarma görevi yaptı Tam Boyutta Gör
    Modern teknoloji, insanlı ve insansız hava araçları arasındaki çizgiyi giderek bulanıklaştırıyor. ABD ordusu PC22 Projesi'nin bir parçası olarak Arizona eyaletinde bulunan Yuma Proving Ground'da bir dizi test uçuşu gerçekleştirdi. Bunlardan biri tamamen otonom modda çalışan bir Black Hawk helikopterinin kargo ikmal ve kurtarma operasyonu gerçekleştirmesiydi.

    Tatbikatın ana hedeflerinden biri, Black Hawk gibi helikopterlerin, savaş ortamı mürettebat için çok tehlikeli olduğunda veya basit ve rutin görevlerde hem insanlı hem de insansız olarak kullanılabileceğini kanıtlamaktı.

    Black Hawk helikopteri pilotsuz şekilde kurtarma görevi yaptı Tam Boyutta Gör
    Tatbikatta Sikorsky'nin Matrix otonom uçuş sistemi ile donatılmış bir UH-60A Black Hawk helikopteri yer aldı. Matrix teknolojisi DARPA'nın hava mürettebatı kokpit içi otomasyon sistemi ALIAS'ın temelini oluşturuyor. Bu sayede sıradan bir ordu helikopteri, otopilot işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra acil durumlara insan müdahalesi olmadan yanıt verebilen otonom bir hava aracına dönüştürüldü.

    Operasyon planlandığı gibi tamamlandı

    Gösteri uçuşlarından birinde helikoptere 228 kg ağırlığında 400 ünite gerçek ve sahte insan kanı yüklendi. Daha sonrasında ise mürettebat helikopterden ayrılarak kontrolü Matrix sistemine devretti. Black Hawk tamamen otonom modda 185 km/saat hızla ve 60 metreye kadar yükseklikte yaklaşık 136 km uçtu.

    Black Hawk helikopteri pilotsuz şekilde kurtarma görevi yaptı Tam Boyutta Gör
    Bir sonraki aşamada, UH-60A Black Hawk'a 12 metrelik askıya bağlı 1.180 kg'lık harici yük bağlandı. Yarım saatlik bir uçuşun ardından operatör uçağa iniş komutu verdi. Helikopter yükünü bıraktı, iniş yaptı ve yaralıyı simüle eden askeri üniforma giymiş bir mankenin bindirilmesini bekledi.
    Black Hawk helikopteri pilotsuz şekilde kurtarma görevi yaptı Tam Boyutta Gör
    Dönüş uçuşu sırasında, helikopterin iletişim sistemine entegre bir BATDOK sağlık izleme cihazı, yaralının hayati bilgilerini gerçek zamanlı olarak yerdeki sağlık ekibine iletti. Sikorsky yöneticilerinden Igor Cherepinsky "Matrix teknolojisinin orduda pratik kullanıma hazır olduğuna inanıyoruz, çünkü her tür helikopterde kullanılabiliyor" dedi.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız