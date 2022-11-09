Black Hawk helikopteri pilotsuz bir şekilde kurtarma görevi gerçekleştirdi

Tatbikatın ana hedeflerinden biri, Black Hawk gibi helikopterlerin, savaş ortamı mürettebat için çok tehlikeli olduğunda veya basit ve rutin görevlerde hem insanlı hem de insansız olarak kullanılabileceğini kanıtlamaktı.
Operasyon planlandığı gibi tamamlandı
Gösteri uçuşlarından birinde helikoptere 228 kg ağırlığında 400 ünite gerçek ve sahte insan kanı yüklendi. Daha sonrasında ise mürettebat helikopterden ayrılarak kontrolü Matrix sistemine devretti. Black Hawk tamamen otonom modda 185 km/saat hızla ve 60 metreye kadar yükseklikte yaklaşık 136 km uçtu.