Black Mirror efsane bir kadroyla geri dönüyor

Black Mirror altıncı sezon geliyor
Netflix tarafından yayınlanacak Black Mirror altıncı sezon en tahmin edilemeyen sezon olarak tanımlanıyor. Yapımcı Charlie Brooker yaptığı açıklamada yeni bölümlerin hayranları sürprize boğacağını belirtti.
Yeni sezonda Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Black Hawk Down), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus) ve Salma Hayek Pinault (Frida) gibi önemli isimler rol alacak. Kadronun serinin bugüne kadar ki en iyi kadrosu olduğu ifade ediliyor. Yayın tarihi Haziran 2023 olarak belirlenen Black Mirror altıncı sezon için ilk tanıtım videosu da yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”