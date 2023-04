Black Mirror efsane bir kadroyla geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Televizyon dünyasının kült dizisi Black Mirror, interaktif bir bölüm ve 5 sezonun ardından ekranlara veda etmişti. Konu edindiği hikâyeler internette viral olan ve farklı dizilere de ilham olan Black Mirror altıncı sezonla geri dönüyor.

Black Mirror altıncı sezon geliyor

Netflix tarafından yayınlanacak Black Mirror altıncı sezon en tahmin edilemeyen sezon olarak tanımlanıyor. Yapımcı Charlie Brooker yaptığı açıklamada yeni bölümlerin hayranları sürprize boğacağını belirtti.

Yeni sezonda Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Black Hawk Down), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus) ve Salma Hayek Pinault (Frida) gibi önemli isimler rol alacak. Kadronun serinin bugüne kadar ki en iyi kadrosu olduğu ifade ediliyor. Yayın tarihi Haziran 2023 olarak belirlenen Black Mirror altıncı sezon için ilk tanıtım videosu da yayınlandı.

