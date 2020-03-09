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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Widow filminden aksiyon dolu 'final fragmanı' yayınlandı

    Black Widow filminin son fragmanı bugün Marvel tarafından paylaşıldı. Heyecanla beklenen film 1 Mayıs'ta vizyona girecek.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Black Widow filminden aksiyon dolu 'final fragmanı' yayınlandı
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    Marvel'ın merakla beklenen yeni filmi Black Widow için artık geri sayım resmen başlamış durumda. Vizyon tarihine iki ay gibi kısa bir süre kalmasıyla birlikte filmden uzun bir final fragmanı da bugün yayınlandı. Aksiyon dolu yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

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    Black Widow filmi, Captain America Civil War ve Avengers: Infinity War arasında bir dönemde geçiyor. Rusya'ya geri dönen Natasha Romanoff'un uzun yıllar sonra ailesiyle tekrar buluştuğunu ve eski günleri yâd etttiğini görüyoruz. Ancak Natasha'nın bu huzurlu günleri pek uzun sürmüyor. Taskmaster isimli yeni bir tehdidin ortaya çıkmasıyla birlikte hem Natasha hem de ailesi kendilerini aksiyon içerisinde buluyor. 

    Fragmanda özellikle filmin kötü adamı Taskmaster epey detaylı bir şekilde gösterilmiş. Büyük kalkanıyla dikkat çeken Taskmaster'ın tıpkı Kaptan Amerika'ya benzer bir dövüş stili var. Ayrıca bazı hareketlerinde de Hawkeye ve Black Panther'i taklit ettiğini görüyoruz. Taskmaster biraz karma bir dövüş stili ortaya çıkarmış gibi.

    Black Widow'un oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson'a Florence Pugh (Yelena Belova), Rachel Weisz (Melina Vostokoff), David Harbour (Red Guardian) ve William Hurt (Thaddeus Ross) gibi ünlü isimler eşlik edecek. Son yılların yükselen aktörlerinden olan Florence Pugh'un fragmanda ön plana koyulduğunu görüyoruz. Pugh'un Yelena karakterinin önümüzdeki yıllarda Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow'un yerini alabileceği söyleniyor.

    Cate Shortland (Lore, Somersault) tarafından yönetilen Black Widow, 1 Mayıs'ta gösterime girecek.



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    cand. 1 hf. en beğenilen
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    Musty3535123 1 hf.
    sırf scarlet için izlenir
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    Fragman iyi bakalım film nasıl olacak
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 1 hf.
    Sırf Scarlet için valla yoksa gerisi boş
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    Gritek 1 hf.
    Scarlet Johnson için deneriz.
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    Moueson 1 hf.
    Allah var bu yaşına rağmen hala çekici bir kadın



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    Musty3535123 1 hf.
    sırf scarlet için izlenir
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    cand. 1 hf. en beğenilen
    Heycanlandırmadı
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