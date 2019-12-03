Black Widow filminden ilk fragman geldi

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Avengers: Endgame filminde ruh taşı için trajik bir şekilde kendisini feda eden Natasha Romanoff ya da Black Widows karakteri yeniden beyazperdeye dönüyor. Marvel Studios yeni solo film ile ilgili ilk uzun fragmanı yayınladı.

Black Widow neler sunacak?

Avengers: Endgame filminde bir veda düzenlemeyen Marvel ekibi, Black Widow karakterine bir solo film ile veda etmeyi tercih etmişti. Natasha’nın geçmişinden parçaları izleyiciye sunacak olan Black Widow solo filmi yüzeysel bir casusluk hikayesi olmayacak. Film Civil War ile Infinity War arasında geçiyor.

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Yayınlanan fragmanda Natasha’nın aksiyon dolu mücadelelerini izlerken Rusya’ya da yolunun düştüğünü görüyoruz. Florence Pugh tarafından can verilen Yelena karakteri, David Harbour’un oynadığı Rusya’nın Kaptan Amerika’sı olarak adlandırılan Red Guardian ve Thaddeus Ross da filmde boy gösteriyor. Natasha’nın Taskmaster ile ölümüne bir mücadeleye gireceği de belirtiliyor.

Geçmiş yıllara döndüğü için Demir Adam’ın yeni filmde görüneceği iddiaları var ancak henüz doğrulanmadı. Black Widow filmi 1 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek.