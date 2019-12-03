Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Widow filminden ilk fragman geldi

    Scarlett Johanson’u bir kez daha Black Widow karakteri ile beyaz perdeye taşıyacak olan solo filmden ilk uzun fragman yayınlandı. Fragman pek çok detayı barındırıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,9b
    1
    20
    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Avengers: Endgame filminde ruh taşı için trajik bir şekilde kendisini feda eden Natasha Romanoff ya da Black Widows karakteri yeniden beyazperdeye dönüyor. Marvel Studios yeni solo film ile ilgili ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Black Widow neler sunacak?

    Avengers: Endgame filminde bir veda düzenlemeyen Marvel ekibi, Black Widow karakterine bir solo film ile veda etmeyi tercih etmişti. Natasha’nın geçmişinden parçaları izleyiciye sunacak olan Black Widow solo filmi yüzeysel bir casusluk hikayesi olmayacak. Film Civil War ile Infinity War arasında geçiyor.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

    Yayınlanan fragmanda Natasha’nın aksiyon dolu mücadelelerini izlerken Rusya’ya da yolunun düştüğünü görüyoruz. Florence Pugh tarafından can verilen Yelena karakteri, David Harbour’un oynadığı Rusya’nın Kaptan Amerika’sı olarak adlandırılan Red Guardian ve Thaddeus Ross da filmde boy gösteriyor. Natasha’nın Taskmaster ile ölümüne bir mücadeleye gireceği de belirtiliyor.

    Geçmiş yıllara döndüğü için Demir Adam’ın yeni filmde görüneceği iddiaları var ancak henüz doğrulanmadı. Black Widow filmi 1 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek.

     



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    uysaloguz 1 hf. en beğenilen
    Zamanında Cüneyt ARKIN filmlerini çok eleştirdik galiba :)
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    xgny58x 1 hf.
    Feministler akın eder artık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moueson 1 hf. xgny58x
    Yaptığın yorumun ne alakası var şimdi. Her başrol kadın olunca feminist bir film mi oluyor. Kesinlikle saçma bir yorum olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 1 hf.
    Çok gereksiz bir karakter ama fragman çok iyi gel beni izle diyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moueson 1 hf.
    Fragman gayet güzel duruyor derin bir film olacağa benziyor . Ayrıca biraz John wick tadıda var. Sinema da kesinlikle izlerim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    canguler917 1 hf.
    hani kış askeri de görünecekti ? .s.s
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galaxy. 1 hf.
    Gişede ne yapacak bakalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Serileri her izlediğim de aklıma Kara Murat abimiz geliyor! :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nicosia 1 hf.
    Marvel her sene 2-3 film çıkartıp usandırmaya başladı, evet çok iyi bir kadro var ve evreni tamamlamak istiyorlar ama biraz daha yayabilirlerdi. Marvel kusucaz yakında, usta yönetmenlerin tepkisi de bundan bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    uysaloguz 1 hf. en beğenilen
    Zamanında Cüneyt ARKIN filmlerini çok eleştirdik galiba :)
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 1 hf. alito
    Kan akarsa çocuklar izlemez😂😂

    Şaka bi yana dediğiniz gibi kesinlikle gerçekçilik lazım marvel filmlerine.. Bitek iron mana thanos pıçağı saplandığında kan aktığını hatırlıyorum😂😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alito 1 hf.
    Yav bir kere de kurşun değsin ya şunlara. Bakın John Wick abiye; kurşun manyağı oldu ama hala yaşıyor. Biraz daha gerçekçi yapsınlar be şu Marvel filmlerini.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    4944 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Sinema ve Dizi, black widow ve
    4 etiket daha Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Ekrem71 Popüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek 1 hf. Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı 1 hf. Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor 1 hf. Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı 1 hf. Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı 1 hf. Şirket sayısından fazla CEO var! Girişimciler için öneriler 1 hf. iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak 1 hf. 450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak 1 hf. RX 5600 XT ocak ayında tanıtılabilir 1 hf. Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı 1 hf. B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir 1 hf. Google Play 2019 ödülleri belli oldu 1 hf. Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu 1 hf. NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi 1 hf. Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm 1 hf. Citroen C3 Aircross'un "C-Series" isimli özel versiyonu tanıtıldı 1 hf. Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu 1 hf. Japan Display, 1.6 inçlik micro LED modülünü tanıttı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Black Widow filminden ilk fragman geldi Sonraki Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir 1 hf. Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 1 hf. Her yeri RGB ışıklı oyuncu bilgisayarı | Asus ROG Strix G incelemesi 1 hf. Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden "anlamlı" tepki 1 hf. Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti 1 hf. Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı 1 hf. Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir 1 hf. 2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Tiger işlemcili AGM H2 akıllı telefon duyuruldu 1 hf. BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak 1 hf. Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek 1 hf. Amazon Web Services (AWS), kuantum hesaplama servisi Braket'i başlattı 1 hf. 2019'un en iyileri Apple'dan ödüllerini aldı 1 hf. PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı 1 hf. Astronomide bir ilk: Ay'ın 'uzak tarafına' yerleştirilen radyo teleskobu çalışmalara başladı 1 hf. Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı 1 hf. Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi 1 hf. Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim