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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı

    Bu yıl yayınlanması beklenen ancak salgın sebebiyle sürekli ertelenen Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı. Görseller film için hazırlanan özel bir kitaptan.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı
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    Avengers: Endgame ile Marvel Sİnematik Evreni'nin biten ilk dönemi, Black Widow filmi ile ikinci dönemine bı yıl başlayacaktı ancak ne yazık ki salgın bu duruma engel oldu. Normalde 1 Mayıs'ta yayınlanması gereken film, salgın sebebiyle önümüzdeki yıla kadar ertelendi.

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    Filmin yapımı aylar öncesinden bitirildiği için de film için hazırlanan eşyalar filme dair bazı detayları veya görüntüleri ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz gün de film için hazırlanan bir kitaptan alınan görüntüler ile daha önce görülmemiş Black Widow görselleri yayınlanmış oldu. Yayınlanmadan ziyade sızdırıldı da diyebiliriz. Kaliteleri biraz düşük ancak yine de filmden görünmeyen sahneleri içeriyor.

    Filmin şu anki vizyon tarihi 7 Mayıs 2021. Umuyoruz o tarihe kadar salgının etkisi tamamen geçmiş olur ve film vizyona girebilir. Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.



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    35 dakika önce
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    52 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özledik
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    tunc4y (Tuncay ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sözde filmi sıcak tutup milletin unutmaması için sürekli görsel ve trailer paylaşıp duruyorlar da ,iyice baydı vereceksen ver disney+ ile 3-4 ay sonra da amazon , netflix , apple tv'ye kaldır parayı bak işine
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görsel ve fragman paylaşmaktan bir sıkılmadılar gitti film nerde film ? Bu gidişle sinema stüdyolarının çoğu batabilir covid tüm dünyayı tepe taklak etti maalesef
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