Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı

Avengers: Endgame ile Marvel Sİnematik Evreni'nin biten ilk dönemi, Black Widow filmi ile ikinci dönemine bı yıl başlayacaktı ancak ne yazık ki salgın bu duruma engel oldu. Normalde 1 Mayıs'ta yayınlanması gereken film, salgın sebebiyle önümüzdeki yıla kadar ertelendi.İlginizi Çekebilir Uncharted filminin çekimleri bitti
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Filmin yapımı aylar öncesinden bitirildiği için de film için hazırlanan eşyalar filme dair bazı detayları veya görüntüleri ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz gün de film için hazırlanan bir kitaptan alınan görüntüler ile daha önce görülmemiş Black Widow görselleri yayınlanmış oldu. Yayınlanmadan ziyade sızdırıldı da diyebiliriz. Kaliteleri biraz düşük ancak yine de filmden görünmeyen sahneleri içeriyor.
Filmin şu anki vizyon tarihi 7 Mayıs 2021. Umuyoruz o tarihe kadar salgının etkisi tamamen geçmiş olur ve film vizyona girebilir. Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.