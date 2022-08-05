BlackRock ve Coinbase’den iş birliği

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Kripto para borsası Coinbase, kontrolünde 10 trilyon dolardan fazla varlık bulunduran BlackRock ile iş birliği yaptığını açıkladı. Coinbase, yaptığı açıklamada varlık yöneticisi BlackRock’un kurumsal müşterilerine kripto para hizmeti verebilmesi için ortaklık kurulduğunu açıkladı.

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Kurulan ortaklık ile beraber BlackRock’un elektronik risk sermayesi şirketi Aladdin, kurumsal müşterilerine kripto para hizmetlerini doğrudan sunabilecek. Coinbase’in Prime platformu, Aladdin’in kurumsal müşterilerine kripto para ticareti, saklama ve raporlama hizmeti verecek.

BlackRock stratejik ekosistem ortaklıklarının küresel başkanı Joseph Chalom konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Kurumsal müşterilerimiz dijital varlık piyasalarına açılmakla giderek daha fazla ilgileniyor ve bu varlıkların operasyonel yaşam döngüsünü nasıl verimli bir şekilde yöneteceklerine odaklanıyorlar”

Coinbase Başkanı Emilie Choi şunları söyledi:

“BlackRock’un yatırım yönetimi teknolojisindeki derin uzmanlığı, Coinbase’in entegre ve güvenli alım satım, saklama ve ana aracılık ürün paketi ile birleştiğinde dijital varlık yatırımına daha fazla kurumsal erişim ve şeffaflık sağlayacak”

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