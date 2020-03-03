BlackShark 3 serisi karşınızda: Tetik tuşları, çift taraflı soğutma ve dahası

Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı modeller kendisine has bir sınıf oluşturmuş durumda. Üreticilerin rekabet ettiği bu sınıfta Xiaomi BlackShark serisi lider durumda. Üçüncü nesilde çıta daha da yukarı çıkıyor.

BlackShark 3 özellikleri ve fiyatı

BlackShark 3 modelinde 6.67 inçlik AMOLED ekran 2280x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın alt ve üst kenarları bir miktar kalın tutulmuş. Ön kamera ve diğer bileşenler bu kenarlara yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir"

90Hz tazeleme hızı olan ekranda 270Hz dokunmatik örnekleme hızı, 28ms çoklu parmak dokunmatik tepki süresi ve 24ms tek parmak dokunmatik tepki süresi yer alıyor. Bu sayede oyunlarda en düşük gecikme süresi elde ediliyor.

Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan modelde 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği yer alıyor. Böylece sistem akıcılığı da en üst seviyeye ulaşmış oluyor. Xiaomi ve Tencent’in özel yazılımlarıyla oyun esnasında performans arttırılabiliyor. Ek olarak 5G ve WiFi6 teknolojileri ile en hızlı bağlantı sağlanıyor.

Yüksek donanım elbette iyi bir soğutmaya ihtiyaç duyuyor. Firma işlemci ve 5G modemini birbirinden uzak tutarak fazla ısınmayı engellemiş. Ayrıca anakartın ön ve arka kısmında soğutma katmanı yer alıyor. Sandviç Soğutma denen bu sistem en verimli soğutmayı sağlıyor. Ayrıca fan aksesuarı soğutmaya katkı sağlıyor.

Telefonun arka kasası alt ve üst kısımda iki aynı çokgen tasarımı barındırıyor. Üst çerçeve içerisinde arka kamera paketi yer alıyor. Alt çerçeve içerisinde ise Tencent ve 5G logoları yer alıyor. Her iki çerçeve LED aydınlatmaya sahip. İkisinin ortasında ise aydınlatmalı BlackShark logosu yer alıyor.

Kamera tarafında 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi 9 Lite tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Model 4720mAh kapasiteli çift modül bataryayı 65W hızlı şarj ile desteklemiş. Ayrıca BlackShark logosunun hemen altında manyetik bir pin sistemi var. Bu sisteme 18W hızlı şarj sunan bir adaptör yerleştirilebiliyor. Fiyatı biraz daha yükselen BlackShark 3 için yaklaşık liste şu şekilde:

8GB RAM + 128GB ROM – 502$

12GB RAM + 128GB ROM – 545$

12GB RAM + 256GB ROM – 573$

Tam Boyutta Gör

BlackShark 3 Pro özellikleri ve fiyatı

BlachShark Pro 3 modeli biraz daha tablete yakın bir çizgi izliyor. 7.1 inçlik AMOLED ekranda 3120x1440 piksel çözünürlüğe yer verilmiş. Mobil oyunculuk için en iyi ekranlardan birisine sahip diyebiliriz.

BlackShark 3 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan BlackShark 3 Pro modelinde en büyük fark tetik butonlarının olması. Mekanik butonların 1.5mm basış mesafesi yer alıyor. Tuşlar 1 milyon basışa dayanıklı.

Diğer bir farklılık ise 5000mAh kapasiteli batarya. Çift modül batarya haliyle biraz daha fazla kullanım sürelerine imza atılıyor. BlackShark 3 Pro için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

8GB RAM + 256GB ROM – 674$

12GB RAM + 256GB ROM – 717$

https://www.gizmochina.com/2020/03/03/black-shark-3-pro-launched-with-a-massive-7-1-inch-amoled-high-responsive-display-65w-fast-charging/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.