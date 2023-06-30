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    Anlık Bildirim

    Yeni Blade Runner oyunu duyuruldu: Blade Runner 2033 Labyrinth

    Annapurna Interactive, bilim kurgu filmi Blade Runner'a dayanan bir oyun üzerinde çalışıyor. Blade Runner filmlerini sevenlerin merakla beklediği oyun için ilk fragman yayınlandı.
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    Blade Runner 2033: Labyrinth oyun fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Blade Runner 2033: Labyrinth adıyla çıkış yapacak oyun, Blade Runner ve Blade Runner 2049 olayları arasında geçiyor.

    Blade Runner 2033: Labyrinth, "ölüler diyarı" adı verilen gizemli bir yeri keşfeden Blade Runner’ı izliyor. Fragmandan pek bir şey anlaşılmayabilir ancak Blade Runner 2049'da görülen bellek oluşturma teknolojisinin henüz tamamlanmış bir sürümüne benzer görüntüleri görüyoruz.

    Oyunun geliştiricisi Annapurna’nın açıklamasına göre yeni Blade Runner oyunu, ilk filmdeki olaylardan sadece bir yıl sonrasında geçiyor.

    Annapurna Interactive, oyunun geliştirime aşamasında olduğunu gösteren harika bir fragman da yayınladı. Stray, Outer Wilds, Donut County ve daha birçok oyun yayınlayan şirketin kendi içinde geliştirdiği ilk oyun. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil ancak konsol ve PC platformuna çıkması bekleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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