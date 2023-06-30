Yeni Blade Runner oyunu duyuruldu: Blade Runner 2033 Labyrinth

Tam Boyutta Gör Blade Runner 2033: Labyrinth adıyla çıkış yapacak oyun, Blade Runner ve Blade Runner 2049 olayları arasında geçiyor.

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Blade Runner 2033: Labyrinth, "ölüler diyarı" adı verilen gizemli bir yeri keşfeden Blade Runner’ı izliyor. Fragmandan pek bir şey anlaşılmayabilir ancak Blade Runner 2049'da görülen bellek oluşturma teknolojisinin henüz tamamlanmış bir sürümüne benzer görüntüleri görüyoruz.

Oyunun geliştiricisi Annapurna’nın açıklamasına göre yeni Blade Runner oyunu, ilk filmdeki olaylardan sadece bir yıl sonrasında geçiyor.

Annapurna Interactive, oyunun geliştirime aşamasında olduğunu gösteren harika bir fragman da yayınladı. Stray, Outer Wilds, Donut County ve daha birçok oyun yayınlayan şirketin kendi içinde geliştirdiği ilk oyun. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil ancak konsol ve PC platformuna çıkması bekleniyor.

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Blade Runner 2033: Labyrinth duyuruldu