Yeni Blade Runner oyunu duyuruldu: Blade Runner 2033 Labyrinth

Blade Runner 2033: Labyrinth, "ölüler diyarı" adı verilen gizemli bir yeri keşfeden Blade Runner’ı izliyor. Fragmandan pek bir şey anlaşılmayabilir ancak Blade Runner 2049'da görülen bellek oluşturma teknolojisinin henüz tamamlanmış bir sürümüne benzer görüntüleri görüyoruz.
Oyunun geliştiricisi Annapurna’nın açıklamasına göre yeni Blade Runner oyunu, ilk filmdeki olaylardan sadece bir yıl sonrasında geçiyor.
Annapurna Interactive, oyunun geliştirime aşamasında olduğunu gösteren harika bir fragman da yayınladı. Stray, Outer Wilds, Donut County ve daha birçok oyun yayınlayan şirketin kendi içinde geliştirdiği ilk oyun. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil ancak konsol ve PC platformuna çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D