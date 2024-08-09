Tam Boyutta Gör Call of Duty serisinin yeni oyunu “Call of Duty: Black Ops 6”, bu Ekim ayında çıkış yapacak ilk günden Game Pass kütüphanesinde yer alacak. Yeni CoD oyunu, oyuncuların bir süredir istediği klasik tur tabanlı Zombiler modunu getiriyor. Activision, bu modu merak edenler için detayları paylaştı.

Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihleri ??açıklandı 3 hf. önce eklendi

Call of Duty Black Ops 6 zombiler modu nasıl olacak?

Black Ops 6 Zombies moduda oyuncular, artan zorluk seviyesinde ardı ardına gelecek zombilerle mücadele edecek. İki harita olacak; biri Filipin Denizi’nde izole ve kasvetli bir yer olan Terminus Adası. Diğeri ise; Batı Virginia’da bir kasaba. Terminus Adası'nda tur tabanlı zombi oynanışı olacak. Oyuncular, üç arkadaşına karşı savaşacak ve kazandıkları puanlarla silah ve mühimmat satın alıp geliştirebilecek. Oyuncular adayı keşfedecek, yeni yerlerin kilidi açacak.

Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?

Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformuna çıkış yapacak. GamePass aboneliği olanlar için de ilk günden oynanabilir olacak.

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Call of Duty: Black Ops 6'da zombi modu olacak