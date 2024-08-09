Call of Duty: Black Ops 6'da zombi modu olacak

- Call of Duty Black Ops 6 zombiler modu nasıl olacak?
- Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
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Call of Duty Black Ops 6 zombiler modu nasıl olacak?
Black Ops 6 Zombies moduda oyuncular, artan zorluk seviyesinde ardı ardına gelecek zombilerle mücadele edecek. İki harita olacak; biri Filipin Denizi’nde izole ve kasvetli bir yer olan Terminus Adası. Diğeri ise; Batı Virginia’da bir kasaba. Terminus Adası'nda tur tabanlı zombi oynanışı olacak. Oyuncular, üç arkadaşına karşı savaşacak ve kazandıkları puanlarla silah ve mühimmat satın alıp geliştirebilecek. Oyuncular adayı keşfedecek, yeni yerlerin kilidi açacak.
Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformuna çıkış yapacak. GamePass aboneliği olanlar için de ilk günden oynanabilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.