Blizzard duyurdu: Diablo IV hafta sonuna kadar ücretsiz!

Blizzard, Diablo 4 için yeni ücretsiz deneme sürümünü duyurdu. Xbox kullanıcılarının ardından PC oyuncuları sınırlı süreliğine popüler aksiyon RPG oyununu bedava deneyimleyebilecek. Ücretsiz Diablo IV oynamak için tek yapılması gereken Battle.net platformuna giriş yapmak. Şu anda tüm PC oyunlarına açıldı ve hafta sonu boyunca sürecek.

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Xbox konsol sürümündeki ücretsiz deneme sürümünün aksine bir süre kısıtlaması söz konusu değil. Ancak, yayın öncesi betalarda olduğu gibi ücretsiz deneme sırasında oyuncuların 20. seviyeyi geçmelerini engelleyen bir seviye sınırı var. Yakın zamanda çıkan Steam sürümü maalesef bu programın kapsamında değil.

Deneme sürümü, oyunun ikinci sezonuna denk geldiğinden yenilikleri denemek için de iyi bir fırsat. 2. sezonda vampir yetenekleri, yeni görev serisi, çok sayıda yaşam kalitesi odaklı değişiklik, tüm sınıflara yönelik genel güçlendirmeler dahil çok sayıda yenilik mevcut.

Diablo 4 ücretsiz deneme nasıl oynanır?

Battle.net üzerinden Diablo IV ücretsiz denemesi 30 Ekim’e kadar sürecek. Battle.net launcher yüklü değilse, Diablo IV mağaza sayfasına gidin ve “Install Free Trial” seçeneğine tıklayın. Diablo 4 kurulumuna geçmeden önce Blizzard Battle.net istemcisi indirilecek ve yüklenecektir. Oyunun kurulması için en az 92GB boş alan olması gerekiyor.

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Blizzard duyurdu: Diablo 4 hafta sonuna kadar ücretsiz!