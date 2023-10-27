Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Blizzard duyurdu: Diablo IV hafta sonuna kadar ücretsiz!

    Blizzard, Diablo 4'ü ücretsiz oynamak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. Diablo IV oyunu PC'de hafta sonuna kadar ücretsiz erişilebilir olacak.            

    Blizzard, Diablo 4 için yeni ücretsiz deneme sürümünü duyurdu. Xbox kullanıcılarının ardından PC oyuncuları sınırlı süreliğine popüler aksiyon RPG oyununu bedava deneyimleyebilecek. Ücretsiz Diablo IV oynamak için tek yapılması gereken Battle.net platformuna giriş yapmak. Şu anda tüm PC oyunlarına açıldı ve hafta sonu boyunca sürecek.

    Xbox konsol sürümündeki ücretsiz deneme sürümünün aksine bir süre kısıtlaması söz konusu değil. Ancak, yayın öncesi betalarda olduğu gibi ücretsiz deneme sırasında oyuncuların 20. seviyeyi geçmelerini engelleyen bir seviye sınırı var. Yakın zamanda çıkan Steam sürümü maalesef bu programın kapsamında değil.

    Deneme sürümü, oyunun ikinci sezonuna denk geldiğinden yenilikleri denemek için de iyi bir fırsat. 2. sezonda vampir yetenekleri, yeni görev serisi, çok sayıda yaşam kalitesi odaklı değişiklik, tüm sınıflara yönelik genel güçlendirmeler dahil çok sayıda yenilik mevcut.

    Diablo 4 ücretsiz deneme nasıl oynanır?

    Battle.net üzerinden Diablo IV ücretsiz denemesi 30 Ekim’e kadar sürecek. Battle.net launcher yüklü değilse, Diablo IV mağaza sayfasına gidin ve “Install Free Trial” seçeneğine tıklayın. Diablo 4 kurulumuna geçmeden önce Blizzard Battle.net istemcisi indirilecek ve yüklenecektir. Oyunun kurulması için en az 92GB boş alan olması gerekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Ambarad +225 tylor +142 Artizt +97 khrmndgn +74 the_hornet +73 The Shogun +67 luckxor +65 doruhüso +61 DburakKoc +60 Liquist +55
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (14 Üye, 31 Misafir) 12 Masaüstü 33 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4320 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    blizzard, diablo 4 ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    huawei hg253s hardline neden önerilmiyor kahve içmeye nasıl davet edilir birey dershanesine gidenler ingilizce mühendislik okumak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız