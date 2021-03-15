Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor

StarCraft, Diablo, World of Warcraft ve daha birçok popüler oyun üzerinde çalışan Blizzard, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.İlginizi Çekebilir Sony'nin gizemli yeni oyun stüdyosu, mevcut PlayStation serilerinin yenisini geliştiriyor
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Blizzard'ın kıdemli sanatçılarından Dan John Cox, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinni de dahil olduğu bir proje için birçok işe alımın yapıldığını aktardı. Açıklamaya göre Blizzard'ın üzerinde çalıştığı bu proje henüz duyurulmuş değil.
İşe alım detaylarına baktığımızda oyunun farklı bir sanat tarzına sahip olacağını düşünebiliriz. Oyunun PC ve konsollar için yayınlanması bekleniyor ve çok oyunculu bir oyun olacak gibi duruyor. Bir başka iş ilanına baktığımızda ise oyunun içerisinde tek kişilik bir mod da bulunacak gibi duruyor. Ayrıca oyunun "birkaç farklı destansı haritaya" sahiplik edecek olması dikkat çekiyor.
Blizzard'ın bu oyunu ile ilgili şu an için başka bir bilgi bulunmuyor. Blizzard'ın ayrıca şu anda Overwatch 2 ve Diablo IV üzerinde çalıştığı da biliniyor.
https://www.gamesradar.com/blizzard-is-developing-an-unannounced-aaa-multiplayer-game-with-epic-memorable-worlds/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!