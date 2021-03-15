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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor

    StarCraft, Diablo ve World of Warcraft gibi oyunların yayıncı olan Blizzard'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Mart 2021, 22:00 (3 sa.)
    723
    13
    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor

    StarCraft, Diablo, World of Warcraft ve daha birçok popüler oyun üzerinde çalışan Blizzard, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. 

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    Ayrıca Bkz. "GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı"

    Blizzard'ın kıdemli sanatçılarından Dan John Cox, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinni de dahil olduğu bir proje için birçok işe alımın yapıldığını aktardı. Açıklamaya göre Blizzard'ın üzerinde çalıştığı bu proje henüz duyurulmuş değil. 

    İşe alım detaylarına baktığımızda oyunun farklı bir sanat tarzına sahip olacağını düşünebiliriz. Oyunun PC ve konsollar için yayınlanması bekleniyor ve çok oyunculu bir oyun olacak gibi duruyor. Bir başka iş ilanına baktığımızda ise oyunun içerisinde tek kişilik bir mod da bulunacak gibi duruyor. Ayrıca oyunun "birkaç farklı destansı haritaya" sahiplik edecek olması dikkat çekiyor.

    Blizzard'ın bu oyunu ile ilgili şu an için başka bir bilgi bulunmuyor. Blizzard'ın ayrıca şu anda Overwatch 2 ve Diablo IV üzerinde çalıştığı da biliniyor.



    https://www.gamesradar.com/blizzard-is-developing-an-unannounced-aaa-multiplayer-game-with-epic-memorable-worlds/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    P PuSaT28 (PuSaT28 erdem) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Starcraft evreninde geçen MMO istiyorum
    1 Yanıt Yanıtla
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    Bloodin 17 dk. ( Mesaj Silindi ) PuSaT28
    Bu çok zor, Starcraft evrenini kopyalayıp herkesi tek kişi haline getirmeye en yaklaşan oyun Natural Selection ki kendisi bir Half Life modu olarak başlayıp sonra kendi oyununa sahip olan bir FPS. Bir nevi ufak çaplı Terran-Zerg savaşını anlatıyor. Onun dışında MMO olacak, Protoss'lar Zerg'ler vs olacak ve dengeli olacak. İşte bu gerçekten çok zor...
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    aschil (Tuncay Şahin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aksiyon, rol yapma, single player, 3. Şahıs bakış açısı, sağlam grafik oynanış. Hack slash türü. Warcraft evreninde geçen. Bir oyun. Offff diyorum offff.
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