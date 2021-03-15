Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor

StarCraft, Diablo, World of Warcraft ve daha birçok popüler oyun üzerinde çalışan Blizzard, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

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Blizzard'ın kıdemli sanatçılarından Dan John Cox, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinni de dahil olduğu bir proje için birçok işe alımın yapıldığını aktardı. Açıklamaya göre Blizzard'ın üzerinde çalıştığı bu proje henüz duyurulmuş değil.

İşe alım detaylarına baktığımızda oyunun farklı bir sanat tarzına sahip olacağını düşünebiliriz. Oyunun PC ve konsollar için yayınlanması bekleniyor ve çok oyunculu bir oyun olacak gibi duruyor. Bir başka iş ilanına baktığımızda ise oyunun içerisinde tek kişilik bir mod da bulunacak gibi duruyor. Ayrıca oyunun "birkaç farklı destansı haritaya" sahiplik edecek olması dikkat çekiyor.

Blizzard'ın bu oyunu ile ilgili şu an için başka bir bilgi bulunmuyor. Blizzard'ın ayrıca şu anda Overwatch 2 ve Diablo IV üzerinde çalıştığı da biliniyor.

https://www.gamesradar.com/blizzard-is-developing-an-unannounced-aaa-multiplayer-game-with-epic-memorable-worlds/

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