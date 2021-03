GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı

Tam Boyutta Gör

Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now, son dönemin en çok kullanılan teknoljilerinden birisi. Nvidia'nın servisi GeForce Now da Turkcell ile iş birliği yaparak bildiğiniz gibi servisi yerelleştirdi ve Türkiye'de özel sunucular açıldı.

İlginizi Çekebilir

GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak!

Ayrıca Bkz. "GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir"

Son bir aydır kapalı betada olan ve bu süreçte birkaç kez gündem gelen GeForce Now by Game+ artık tüm kullanıcıların erişimine açılmış durumda. GeForce Now by Game+'ın şu anda iki farklı aboneklik seçeneği bulunuyor. Birincisi ücretsiz olan ancak kısıtlı erişim hakkına sahip olduğunuz "Basic" üyelik. İkincisi ise tüm özelliklerin açık olduğu Premium üyelik ve o da aylık 74,90 TL. Ayrıca şu anda lansmana özel üç aylık üyeliğin 149,70 TL'ye satıldığını hatırlatalım. Buradan GeForce Now by Game+ sayfasına ulaşabilir ve daha fazla ayrıntıyı inceleyebilirsiniz.

Beta Sürecinde Neler Yaşandı?

Beta sürecinin başlaması ile birlikte ücretsiz bir abonelik seçeneğini olacağı açıklanmıştı ve oyuncular bu duruma bir hayli sevinmişti. Ardından teknoloji için gelen yorumlar da oyuncuları umutlandırdı diyebiliriz ancak son birkaç haftadır yaşanan olaylar oyuncuları bir hayli kızdırdı. İlk başta fiyatlar açıklandı ve oyuncular fiyatları yüksek bularak tepki gösterdi.

Birkaç gün sonra ise Nvidia GeForce Now, kullanıcılara sormadan Global Founders üyelerinin üyeliklerini iptal ettiğini ve Game+'a aktaracaklarını söyledi. Elbette haklı olarak bu durum büyük tepki çekti. Game+ bu sırada bu kararın Nvidia tarafından alındığını söyledi. Nvidia da birkaç gün sonra bu kararından vazgeçti ve istemeyenlerin Game+'a geçmeyebileceğini açıkladı. Ayrıntıları buradaki haberde bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.