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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı

    Son bir aydır kapalı beta sürecinde olan GeForce Now'ın Türkiye sunucuları GeForce Now by Game+, kapalı betadan çıktı ve tüm kullanıcıların erişimine açıldı.
    15 Mart 2021, 11:30 (14 sa.)
    3,5b
    13
    25
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now, son dönemin en çok kullanılan teknoljilerinden birisi. Nvidia'nın servisi GeForce Now da Turkcell ile iş birliği yaparak bildiğiniz gibi servisi yerelleştirdi ve Türkiye'de özel sunucular açıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak!

    Ayrıca Bkz. "GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir"

    Son bir aydır kapalı betada olan ve bu süreçte birkaç kez gündem gelen GeForce Now by Game+ artık tüm kullanıcıların erişimine açılmış durumda. GeForce Now by Game+'ın şu anda iki farklı aboneklik seçeneği bulunuyor. Birincisi ücretsiz olan ancak kısıtlı erişim hakkına sahip olduğunuz "Basic" üyelik. İkincisi ise tüm özelliklerin açık olduğu Premium üyelik ve o da aylık 74,90 TL. Ayrıca şu anda lansmana özel üç aylık üyeliğin 149,70 TL'ye satıldığını hatırlatalım. Buradan GeForce Now by Game+ sayfasına ulaşabilir ve daha fazla ayrıntıyı inceleyebilirsiniz.

    Beta Sürecinde Neler Yaşandı?

    Beta sürecinin başlaması ile birlikte ücretsiz bir abonelik seçeneğini olacağı açıklanmıştı ve oyuncular bu duruma bir hayli sevinmişti. Ardından teknoloji için gelen yorumlar da oyuncuları umutlandırdı diyebiliriz ancak son birkaç haftadır yaşanan olaylar oyuncuları bir hayli kızdırdı. İlk başta fiyatlar açıklandı ve oyuncular fiyatları yüksek bularak tepki gösterdi. 

    Birkaç gün sonra ise Nvidia GeForce Now, kullanıcılara sormadan Global Founders üyelerinin üyeliklerini iptal ettiğini ve Game+'a aktaracaklarını söyledi. Elbette haklı olarak bu durum büyük tepki çekti. Game+ bu sırada bu kararın Nvidia tarafından alındığını söyledi. Nvidia da birkaç gün sonra bu kararından vazgeçti ve istemeyenlerin Game+'a geçmeyebileceğini açıkladı. Ayrıntıları buradaki haberde bulabilirsiniz.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    pepe7115 (ahmet yalçın) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ücretsiz olanı denemek için hesap açtım dün geceden beri sunucu dolu diyip duruyor belliki üyelik kitlemeye çalışıyorlar dün gece girdiğimde saat 3 filandı
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    1ses1 (hasan türk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Biraz önce test ettim. Aldığım ms 9 ama bana 1600*900 oynuyabilirsin diyor. Hey yavrum hey. 7 8 kere test ettim aynı. Turknet giga fiber kullanıcısıyım.
    Varın siz hesaplayın.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    lextor (Ömer ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülke muz cumhuriyeti anasını satayım. Yok global kullanamazsın yok efendim sana bilmem kaç paralık sistemi çok cüzi (74.99) fiyata kiralıyoruz. Halkı dinleyen kim?



    Hani bu ülkede oyunlar az satıyordu? Ha? Konu fiyata gelince sanki milyonlarca oyun satılıyor gibi fiyat bindirmeyi iyi bilirler.



    Turkcell denilen kan emici zaten beş aya 99.99 yapar o fiyatı. Aynı taktik.
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    X-DDT (Furkan Öz) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) lextor
    Genel olarak haklisiniz ama oyunlarin az satilmasiyla fiyat bindirmesini nasil iliskilendirdiniz merak ettim dogrusu. Oyunlar az sattigi icin fiyatin yuksek olmasi zaten beklenen bir sey degil mi? Ya da demek istediginizi ben mi yanlis anladim?
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    Artizt (Mert ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa sunucusunda sıraye koyuyordu, TR sunucusunda neden bu özellik yok? Turkcell yine hakkını sonuna kadar veriyor (!)
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    A Ahmet_Akif_Duran 9 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    TR sunucusuna giremiyorum ki yoğunluktan Global'e devam anlaşılan. Zaten Global'de rahat rahat oynuyorum.
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    M mustafaaydemirr (deneme ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullanılmıyor yükseltme yap diyor yükseltme de yapılmıyor eyyyy türk bizimle eylenirsen agam bizimle eylenir
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    Lazburnu53 (Muhammed Topcu) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı sanırım aylık 50 tl indirmişler 1 sene boyunca o fiyat geçerli

    Olcakmış dediler.
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    gameon0908 (ahmetarslan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Açmışlar da kim kullanıyor acaba merak ettim 🤣 o fiyatla alan olduysa yazık olmuş
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    MrCaner (Caner Karadağ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben sandım ki sıraya koyucak ücretsiz versiyonda. Meğerse sunucu dolu diyip atıyormuş. Aynen işimiz gücümüz yok sürekli onu deneyecez karşınızda salak var sanki 😁
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    6packSpecialist 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    global cicek gibi oldu cicek :D sakin ha game+ dan sasmayin beyler acayip ms farki var dusuk internetle bile oynarsiniz game+ da. global cöp nvidia hokkabaz zaten. silin gecin :D
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    premium üyelik almak istediğimde ön kayıt işlemi diye bir şeyden bahsediyor ne olduğu hakkında fikri olan var mı ?
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    1ses1 (hasan türk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Biraz önce test ettim. Aldığım ms 9 ama bana 1600*900 oynuyabilirsin diyor. Hey yavrum hey. 7 8 kere test ettim aynı. Turknet giga fiber kullanıcısıyım.
    Varın siz hesaplayın.
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    emregnu (Emre ONGUN) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Hocam tarife ücreti nedir? İnternette bulamadım ücret bilgisini. Ve bir mahsuru yoksa hangi semtte oturduğunu paylaşabilir misin?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3494 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gerforce now, game+ ve
    7 etiket daha nvidia stream fiyatlar beta ücretsiz versiyon geforce now by game+ Yazılım
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