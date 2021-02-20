Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak

Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için duyuruldu.

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Uzun zamandır söylentileri çıkan, oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Diablo II'nin yeniden yapımı Diablo II: Resurrected, sonunda resmi olarak duyuruldu. Ayrıca oyunun bu yıl çıkacağı da açıklandı. Oyunun PC teknik alfa testine buradaki sayfadan başvurup katılmak için şans elde edebilirsiniz.

Diablo II: Resurrected, ana oyunun ve Lord of Destruction genişlemesinin remake'ini içerecek. Oyuncular oyunu oynadığı sırada istediği zaman tek bir tuş ile orijinal grafik ve yenilenmiş grafik arasında geçiş yapabilecek. Diablo II: Resurrected; dinamik aydınlatma, yenilenmiş animasyonlar ve yenilenmiş büyü efektlerine sahiplik edecek.

Ayrıca oyunda Dark Wanderer'ın yolculuğunu anlatan klasik sinematiklerin 27 dakikasının tamamı da sıfırdan bir daha tasarlanıyor ve oyunun unutulmaz müzikleri de remake'te Dolby 7.1 surround destekleyecek.

Oyun için paylaşılan duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/diablo-2-resurrected-announced-for-pc-ps5-xbox-series-x-ps4-xbox-one-and-nintendo-switch

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