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    Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak

    Oyun tarihinin en önemli oyunlarından biri olan Diablo II'nin uzun yıllardır beklenen yeniden yapımı sonunda duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Şubat 2021, 02:25 (13 sa.)
    2b
    16
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak

    Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için duyuruldu.

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    Uzun zamandır söylentileri çıkan, oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Diablo II'nin yeniden yapımı Diablo II: Resurrected, sonunda resmi olarak duyuruldu. Ayrıca oyunun bu yıl çıkacağı da açıklandı. Oyunun PC teknik alfa testine buradaki sayfadan başvurup katılmak için şans elde edebilirsiniz.

    Diablo II: Resurrected, ana oyunun ve Lord of Destruction genişlemesinin remake'ini içerecek. Oyuncular oyunu oynadığı sırada istediği zaman tek bir tuş ile orijinal grafik ve yenilenmiş grafik arasında geçiş yapabilecek. Diablo II: Resurrected; dinamik aydınlatma, yenilenmiş animasyonlar ve yenilenmiş büyü efektlerine sahiplik edecek. 

    Ayrıca oyunda Dark Wanderer'ın yolculuğunu anlatan klasik sinematiklerin 27 dakikasının tamamı da sıfırdan bir daha tasarlanıyor ve oyunun unutulmaz müzikleri de remake'te Dolby 7.1 surround destekleyecek.

    Oyun için paylaşılan duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/diablo-2-resurrected-announced-for-pc-ps5-xbox-series-x-ps4-xbox-one-and-nintendo-switch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    holyturk06 50 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bundan yıllar önce insanlar "Gelecek teknoloji ile ne oyunlar çıkar be..." diyordu. Hiç bir halt çıkmıyor geçmişte yaşıyor oyunculuk sektörü. Gerçek anlamda heyecan verici çok az yapım var. Eskiden Yarım milyon dolar ile yapılan oyunların remake versiyonlarını bile şimdi anca 10 milyon dolarlar ile yapabiliyorlar! REZİLLİK!
    Bundan yıllar önce insanlar "Gelecek teknoloji ile ne oyunlar çıkar be..." diyordu. Hiç bir halt çıkmıyor geçmişte yaşıyor oyunculuk sektörü. Gerçek anlamda hey...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben olsam şansımı zorlamam. Warcraft III: Reforged rezilliği hala akıllarda. İnşallah ondan ders almışlardır.
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    Onvious (onur ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    reforged i yapan ekip dagitildi tamamen. vicarious visions yapiyor. cok basarili 3 tane remastered yaptilar. zaten diablo2 de wc3 de oldugu gibi gereksiz soz vermediler. sanmiyorum kotu olacagini.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Remake ve remastered dan geçilmiyor üzülüyorum gerçek den
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    40 euroluk ön sipariş fiyatı üzdü...
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    okayynn (Okan Ü.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    warcraft 3'ü reforged olarak çıkarmışlardı ve çok çok çok fazla eleştiri haldı.Hala oyuncular eski grafikler ile oynamayı tercih ediyor.Umarım bu da böyle olmaz
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    Intruder (Erkan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper bir haber efsaneyi eski haliyle halen oynuyorum
    Diablo III iyi değildi o havayı yeniden yaşamak güzel olacak.
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    jahoon (murat uzun) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    yazıklar olsun diablo 4 beklerken ne geldi
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    Onvious (onur ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) jahoon
    Diablo4 en erken 2023 de cikar zaten, her etkinlikte yeni class gosterirler.

    rogue icin guzel sinematik yapmislar
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    G GENÇ_EFENDİ 5 sa. ( Mesaj Silindi ) jahoon
    Diablo 4 için daha çok var immortal ve 2 resurrected çıkmadan çıkarmazlar. Daha iyi hale getirsinler de varsın geç çıksın
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    Feyzuli 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bundan yıllar önce insanlar "Gelecek teknoloji ile ne oyunlar çıkar be..." diyordu. Hiç bir halt çıkmıyor geçmişte yaşıyor oyunculuk sektörü. Gerçek anlamda heyecan verici çok az yapım var. Eskiden Yarım milyon dolar ile yapılan oyunların remake versiyonlarını bile şimdi anca 10 milyon dolarlar ile yapabiliyorlar! REZİLLİK!
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Mion 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    Çek bi gazoz!
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    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım çok güzel haber bu.

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