Blue Origin’den büyük başarı: Ay toprağından güneş paneli yapıldı

Jeff Bezos'un uzay uçuşu şirketi, simüle edilmiş Ay regolitini kullanarak güneş hücreleri ve iletim materyalleri üretebileceğini açıkladı. Ay’ın yüzeyindeki toprak yapısı güneş hücreleri dolayısıyla da güneş panelleri yapmak için gerekli olan tüm bileşenlere sahip. Bu regolitik yapının içerisinde silikon, demir, magnezyum, alüminyum ve dahası bulunuyor.
Ay toprağından güneş paneli yapılabilir
Firmanın Blue Alchemist tekniği sayesinde, Ay toprağının alüminyum, demir ve silikonunu bağlı olduğu oksijenden ayırmak için erimiş elektroliz kullanılıyor. Bu işlem sonucunda bir güneş paneli için gerekli olan bileşenler elde edilebiliyor. Bununla birlikte Blue Origin’in bu tekniği aynı zamanda oldukça da temiz. Firma teknolojilerini sıfır karbon emisyonlu olarak tanımlıyor. Ek olarak süreç boyunca su kullanımına gerek olmazken, süreç sonrasında da zehirli maddeler açığa çıkmıyor.
Blue Origin yaptığı açıklamada süreç sonucunda elde edilen silikonun yüzde 99,999 saflıkta olduğu belirtiliyor. Bu saflık seviyesi, verimli güneş hücreleri ve en nihayetinde güneş panelleri yapmak için gerekli. Bununla birlikte Ay’ın zorlu koşulları geleneksel güneş panellerinin ömrünü sadece birkaç güne düşürebilir ancak Blue Origin, aynı teknik ile bir koruyucu cam yapılabileceğini ve kullanım ömrünün 10 yıla kadar çıkartılabileceğini ifade ediyor.
Blue Origin bunu NASA'nın Artemis programı ve Mars misyonları için bir çözüm olarak sunuyor. Zira ajansın buralarda bir yerleşke kurma planı bulunuyor. Elbette Dünya dışı yaşam alanları için gezegenin mevcut yapısından yararlanma fikri her zaman vardı. Fakat, bu konseptler genellikle habitatlara odaklanıyordu. Kurulacak tesisler için yerel enerji sistemleri son zamanlarda daha geniş alan kaplamaya başladı.Kaynakça https://www.engadget.com/blue-origina-solar-cells-moon-soil-173908801.html https://www.blueorigin.com/news/blue-alchemist-powers-our-lunar-future/?uuid=pnppoTE7iN1Zk2t11537 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah