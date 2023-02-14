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    Blue Origin’den büyük başarı: Ay toprağından güneş paneli yapıldı

    Gelecekteki Ay ve Mars üsleri için en önemli ihtiyaçlardan birisi de enerji konumunda. Blue Origin ise geliştirdiği yeni güneş hücrelerini Ay toprağı kullanarak önemli bir başarıya imza atıyor.
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    Blue Origin, Ay toprağından güneş paneli yaptı Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos tarafından kurulan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, Ay ve Mars görevleri için kritik öneme sahip. Ancak şirket, Ay’a iniş yapsa da yapmasa da uydumuza yapılacak operasyonların devamlılığı için önemli bir buluşa imza attı ve Ay toprağından güneş paneli yapıldı.

    Jeff Bezos'un uzay uçuşu şirketi, simüle edilmiş Ay regolitini kullanarak güneş hücreleri ve iletim materyalleri üretebileceğini açıkladı. Ay’ın yüzeyindeki toprak yapısı güneş hücreleri dolayısıyla da güneş panelleri yapmak için gerekli olan tüm bileşenlere sahip. Bu regolitik yapının içerisinde silikon, demir, magnezyum, alüminyum ve dahası bulunuyor.

    Ay toprağından güneş paneli yapılabilir

    Firmanın Blue Alchemist tekniği sayesinde, Ay toprağının alüminyum, demir ve silikonunu bağlı olduğu oksijenden ayırmak için erimiş elektroliz kullanılıyor. Bu işlem sonucunda bir güneş paneli için gerekli olan bileşenler elde edilebiliyor. Bununla birlikte Blue Origin’in bu tekniği aynı zamanda oldukça da temiz. Firma teknolojilerini sıfır karbon emisyonlu olarak tanımlıyor. Ek olarak süreç boyunca su kullanımına gerek olmazken, süreç sonrasında da zehirli maddeler açığa çıkmıyor.

    Blue Origin yaptığı açıklamada süreç sonucunda elde edilen silikonun yüzde 99,999 saflıkta olduğu belirtiliyor. Bu saflık seviyesi, verimli güneş hücreleri ve en nihayetinde güneş panelleri yapmak için gerekli. Bununla birlikte Ay’ın zorlu koşulları geleneksel güneş panellerinin ömrünü sadece birkaç güne düşürebilir ancak Blue Origin, aynı teknik ile bir koruyucu cam yapılabileceğini ve kullanım ömrünün 10 yıla kadar çıkartılabileceğini ifade ediyor.

    Blue Origin bunu NASA'nın Artemis programı ve Mars misyonları için bir çözüm olarak sunuyor. Zira ajansın buralarda bir yerleşke kurma planı bulunuyor. Elbette Dünya dışı yaşam alanları için gezegenin mevcut yapısından yararlanma fikri her zaman vardı. Fakat, bu konseptler genellikle habitatlara odaklanıyordu. Kurulacak tesisler için yerel enerji sistemleri son zamanlarda daha geniş alan kaplamaya başladı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/blue-origina-solar-cells-moon-soil-173908801.html https://www.blueorigin.com/news/blue-alchemist-powers-our-lunar-future/?uuid=pnppoTE7iN1Zk2t11537
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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