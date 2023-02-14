Blue Origin’den büyük başarı: Ay toprağından güneş paneli yapıldı

Tam Boyutta Gör Jeff Bezos tarafından kurulan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, Ay ve Mars görevleri için kritik öneme sahip. Ancak şirket, Ay’a iniş yapsa da yapmasa da uydumuza yapılacak operasyonların devamlılığı için önemli bir buluşa imza attı ve Ay toprağından güneş paneli yapıldı.

Jeff Bezos'un uzay uçuşu şirketi, simüle edilmiş Ay regolitini kullanarak güneş hücreleri ve iletim materyalleri üretebileceğini açıkladı. Ay’ın yüzeyindeki toprak yapısı güneş hücreleri dolayısıyla da güneş panelleri yapmak için gerekli olan tüm bileşenlere sahip. Bu regolitik yapının içerisinde silikon, demir, magnezyum, alüminyum ve dahası bulunuyor.

Ay toprağından güneş paneli yapılabilir

Firmanın Blue Alchemist tekniği sayesinde, Ay toprağının alüminyum, demir ve silikonunu bağlı olduğu oksijenden ayırmak için erimiş elektroliz kullanılıyor. Bu işlem sonucunda bir güneş paneli için gerekli olan bileşenler elde edilebiliyor. Bununla birlikte Blue Origin’in bu tekniği aynı zamanda oldukça da temiz. Firma teknolojilerini sıfır karbon emisyonlu olarak tanımlıyor. Ek olarak süreç boyunca su kullanımına gerek olmazken, süreç sonrasında da zehirli maddeler açığa çıkmıyor.

Blue Origin yaptığı açıklamada süreç sonucunda elde edilen silikonun yüzde 99,999 saflıkta olduğu belirtiliyor. Bu saflık seviyesi, verimli güneş hücreleri ve en nihayetinde güneş panelleri yapmak için gerekli. Bununla birlikte Ay’ın zorlu koşulları geleneksel güneş panellerinin ömrünü sadece birkaç güne düşürebilir ancak Blue Origin, aynı teknik ile bir koruyucu cam yapılabileceğini ve kullanım ömrünün 10 yıla kadar çıkartılabileceğini ifade ediyor.

Dikey güneş panelleri, arazi ve su verimliliği sağlayabilir 23 sa. önce eklendi

Blue Origin bunu NASA'nın Artemis programı ve Mars misyonları için bir çözüm olarak sunuyor. Zira ajansın buralarda bir yerleşke kurma planı bulunuyor. Elbette Dünya dışı yaşam alanları için gezegenin mevcut yapısından yararlanma fikri her zaman vardı. Fakat, bu konseptler genellikle habitatlara odaklanıyordu. Kurulacak tesisler için yerel enerji sistemleri son zamanlarda daha geniş alan kaplamaya başladı.

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Blue Origin, Ay toprağından güneş paneli yaptı