Twitter/X alternatifi Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Bluesky'ın daha büyük bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engel artık ortadan kalktı. Aktarılan bilgilere göre Bluesky, herkese açılmadan önce 3 milyon kullanıcıya sahipti. Halka açıldığı ilk gününde ise, 850.000'den fazla kullanıcı kazandı. Bu, rakipleri ile kıyaslandığında küçük bir rakam olsa da, kullanıcıların halen Twitter'a alternatif aradığını bizlere gösteriyor.
Bilmeyenler için Twitter’a olan benzerliği ile dikkat çeken Bluesky, Timeline’ın yanı sıra arama ve bildirim ekranlarının bulunduğu, takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini görebileceğiniz bir ana sayfa ekranına sahip. Ayrıca Twitter’da olduğu gibi Bluesky’da da gönderileri beğenme, yorum yapma ve alıntılama butonları sunuluyor.
Bluesky'a olan ilginin en önemli nedenlerinden biri de, merkezi bir ağa bağlı olmaması. Böylece kullanıcılar, kendilerinin belirlediği algoritma ve kurallar ile kişisel topluluklarını yaratabiliyor.
Sosyal medya platformunun gelecekte X veya Threads'e rakip olup olmayacağı şu an için belirsiz. Zira Meta tarafından Twitter'a altenatif olarak tanıtılan Threads de, kullanıcılara açıldığı ilk günde büyük bir artış görmüştü. Ancak gündemden hızlı bir şekilde düştü ve günümüzde 130 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
Peki BlueSky'a nasıl kayıt olunur?
Twitter alternatifi BlueSky'a yakıt olmak için platformun resmi web sitesi veya Android/iOS uygulamasını ziyaret etmeniz yeterli. Her iki adreste de bulunan ''Create New Account'' butonu üzerinden sizden istenen bilgileri girerek BlueSky'a kayıt olabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.