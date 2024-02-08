Twitter/X alternatifi Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

Tam Boyutta Gör X yani eski adıyla Twitter'a rakip olarak çıkış yapan Bluesky, kullanıcılara açıldığı ilk günde 1 milyona yakın kullanıcı kazandı. Kaçıranlar için Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in desteklediği platforma, daha önce yalnızca davetiye koduyla erişilebiliyordu. Geçtiğimiz Salı günü ise, bu kısıtlama kaldırıldı.

Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Bluesky'ın daha büyük bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engel artık ortadan kalktı. Aktarılan bilgilere göre Bluesky, herkese açılmadan önce 3 milyon kullanıcıya sahipti. Halka açıldığı ilk gününde ise, 850.000'den fazla kullanıcı kazandı. Bu, rakipleri ile kıyaslandığında küçük bir rakam olsa da, kullanıcıların halen Twitter'a alternatif aradığını bizlere gösteriyor.

Bilmeyenler için Twitter’a olan benzerliği ile dikkat çeken Bluesky, Timeline’ın yanı sıra arama ve bildirim ekranlarının bulunduğu, takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini görebileceğiniz bir ana sayfa ekranına sahip. Ayrıca Twitter’da olduğu gibi Bluesky’da da gönderileri beğenme, yorum yapma ve alıntılama butonları sunuluyor.

Bluesky'a olan ilginin en önemli nedenlerinden biri de, merkezi bir ağa bağlı olmaması. Böylece kullanıcılar, kendilerinin belirlediği algoritma ve kurallar ile kişisel topluluklarını yaratabiliyor.

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Sosyal medya platformunun gelecekte X veya Threads'e rakip olup olmayacağı şu an için belirsiz. Zira Meta tarafından Twitter'a altenatif olarak tanıtılan Threads de, kullanıcılara açıldığı ilk günde büyük bir artış görmüştü. Ancak gündemden hızlı bir şekilde düştü ve günümüzde 130 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Peki BlueSky'a nasıl kayıt olunur?

Twitter alternatifi BlueSky'a yakıt olmak için platformun resmi web sitesi veya Android/iOS uygulamasını ziyaret etmeniz yeterli. Her iki adreste de bulunan ''Create New Account'' butonu üzerinden sizden istenen bilgileri girerek BlueSky'a kayıt olabilirsiniz.

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