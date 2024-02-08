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    Anlık Bildirim

    Twitter/X alternatifi Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

    Twitter kurucusu Jack Dorsey'in Twitter/X alternatifi Bluesky, halka açıldığı ilk günde yaklaşık 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Peki Bluesky'a nasıl kayıt olunur? İşte adımlar...
    Twitter/X alternatifi Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı! Tam Boyutta Gör
    X yani eski adıyla Twitter'a rakip olarak çıkış yapan Bluesky, kullanıcılara açıldığı ilk günde 1 milyona yakın kullanıcı kazandı. Kaçıranlar için Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in desteklediği platforma, daha önce yalnızca davetiye koduyla erişilebiliyordu. Geçtiğimiz Salı günü ise, bu kısıtlama kaldırıldı. 

    Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Bluesky'ın daha büyük bir kitleye ulaşmasının önündeki en büyük engel artık ortadan kalktı. Aktarılan bilgilere göre Bluesky, herkese açılmadan önce 3 milyon kullanıcıya sahipti. Halka açıldığı ilk gününde ise, 850.000'den fazla kullanıcı kazandı. Bu, rakipleri ile kıyaslandığında küçük bir rakam olsa da, kullanıcıların halen Twitter'a alternatif aradığını bizlere gösteriyor. 

    Bilmeyenler için Twitter’a olan benzerliği ile dikkat çeken Bluesky, Timeline’ın yanı sıra arama ve bildirim ekranlarının bulunduğu, takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini görebileceğiniz bir ana sayfa ekranına sahip. Ayrıca Twitter’da olduğu gibi Bluesky’da da gönderileri beğenme, yorum yapma ve alıntılama butonları sunuluyor.

    Bluesky'a olan ilginin en önemli nedenlerinden biri de, merkezi bir ağa bağlı olmaması. Böylece kullanıcılar, kendilerinin belirlediği algoritma ve kurallar ile kişisel topluluklarını yaratabiliyor. 

     

    Sosyal medya platformunun gelecekte X veya Threads'e rakip olup olmayacağı şu an için belirsiz. Zira Meta tarafından Twitter'a altenatif olarak tanıtılan Threads de, kullanıcılara açıldığı ilk günde büyük bir artış görmüştü. Ancak gündemden hızlı bir şekilde düştü ve günümüzde 130 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. 

    Peki BlueSky'a nasıl kayıt olunur?

    Twitter alternatifi BlueSky'a yakıt olmak için platformun resmi web sitesi veya Android/iOS uygulamasını ziyaret etmeniz yeterli. Her iki adreste de bulunan ''Create New Account'' butonu üzerinden sizden istenen bilgileri girerek BlueSky'a kayıt olabilirsiniz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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