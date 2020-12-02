BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak

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Birçok özel içeriğe sahip olan ve ayrıca birçok yerli - yabancı yapımlara sahiplik eden BluTV, bu hafta sonu izleyiciler için bir güzellik yapmaya hazırlanıyor.

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BluTV birkaç saat önce, resmi Twitter hesabı üzerinden bu hafta sonu BluTV'nin ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. "Madem evlerdeyiz misafirliğe bekleriz." sloganı ile başlayan bu olayda büyük bir ihtimalle bu hafta sonu için içeriklerin tamamı veya bir kısmı ücretsiz olarak erişime açılacak.

Salgın sebebiyle alınan karantina kararı sonrasında böyle bir uygulamaya gidiyor olmaları gayet sevindirici bir haber. Her hafta olan bir durum mu olacak yoksa sadece bu hafta için düzenlenen bir durum mu henüz bilmiyoruz. Yapılan paylaşıma göre detayların önümüzdeki cuma günü açıklanacağı söylenmiş.

Şu anda BluTV üzerinde hem yerli hem de yabancı birçok yapım bulunuyor. Ayrıca Behzat Ç., Sıfır Bir, Masum ve Alef gibi birçok BluTV özel içeriği bulunuyor.

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