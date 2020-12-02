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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak

    Türkiye'nin en popüler yerli video akış hizmetlerinden biri olan BluTV, bu hafta sonu ücretsiz olacak. Yapılan paylaşıma göre karantina dolayısıyla uygulama ücretsiz olacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    26
    Mobil Uygulamalar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    11

    BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak
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    Birçok özel içeriğe sahip olan ve ayrıca birçok yerli - yabancı yapımlara sahiplik eden BluTV, bu hafta sonu izleyiciler için bir güzellik yapmaya hazırlanıyor.

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    BluTV birkaç saat önce, resmi Twitter hesabı üzerinden bu hafta sonu BluTV'nin ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. "Madem evlerdeyiz misafirliğe bekleriz." sloganı ile başlayan bu olayda büyük bir ihtimalle bu hafta sonu için içeriklerin tamamı veya bir kısmı ücretsiz olarak erişime açılacak. 

    Salgın sebebiyle alınan karantina kararı sonrasında böyle bir uygulamaya gidiyor olmaları gayet sevindirici bir haber. Her hafta olan bir durum mu olacak yoksa sadece bu hafta için düzenlenen bir durum mu henüz bilmiyoruz. Yapılan paylaşıma göre detayların önümüzdeki cuma günü açıklanacağı söylenmiş.

    Şu anda BluTV üzerinde hem yerli hem de yabancı birçok yapım bulunuyor. Ayrıca Behzat Ç., Sıfır Bir, Masum ve Alef gibi birçok BluTV özel içeriği bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ücretsiz diyiyorsa direkt youtube gibi girip izlemeye izin vermeli. Kampanya bitince ise tekrar eski haline dönmeli. Ücretsiz izlemek için üye olunuz, ücretsiz üye olurken ödeme bilgilerini girmeniz zorunludur gibi ibareler görünce hiçbir işe yaramıyor malesef böyle kampanyalar.
    Ücretsiz diyiyorsa direkt youtube gibi girip izlemeye izin vermeli. Kampanya bitince ise tekrar eski haline dönmeli. Ücretsiz izlemek için üye olunuz, ücretsiz ...
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    abone olmak şart, öyle çatım izliyorum yok...bilgilerini vericen yani büyük ihtimalle kart bilgilerini de vericeksin. sadece hafta sonu ücretsiz sonra mail ve telefon bombardımanına tutcaklar al da al al da al diye. bak netflix ne arıyor ne soruyor memnun muyum evet abi kasmıyorlar.
    abone olmak şart, öyle çatım izliyorum yok...bilgilerini vericen yani büyük ihtimalle kart bilgilerini de vericeksin. sadece hafta sonu ücretsiz sonra mail ve t...
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    BlackLead 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    zaten çökecek hiç bir şey izleyemeyeceksin ki.
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi reklamını yaptı blue tv
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    el-viento07 (Cem Ali) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    saygı için denenir
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    JagerBomb (X Y ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    SAYGI için siteye girme gafletinde bulundum. 2.bölümde kart bilgisi istedi. Aman diyeyim kart bilgilerini girerseniz iptal edene kadar 10 kere onay istiyordu en son.
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    YOURMOVE 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yapımlarını ücretsiz veren iyi bir site var. İsten pm atsın gönderiyim siteyi. Bunlara muhtaç olmayalım.
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    Cortana12 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kart bilgilerini gireceksek hiçbir anlamı yok ki?
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    eski kanal d dizilerden başka bişey yok ki bunda. ustune para verip bakalkm diyoruz cips reklami cikiyor her dizinin basinda.
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    bjkyener 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    blutv yi ilk defa duydum
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    JagerBomb (X Y ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    para verirken bile izlemedim, bedava olunca izleyeceğimi hiç sanmıyorum.
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    tobepeople 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Epic bile çöküyorken , bluTV'nin özellikle hafta sonu çökeceğine adım gibi eminim.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amaç kullanıcı bilgilerini almak.Daha sonra bu bilgileri 3. kişilere satmak.Tv satılacağı zaman xxxx kadar üyemiz var diyerek ona göre fiyat belirlenir :))

    Bedava verseler zaten izlemem yerli ve milliymiş ..... oradan
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    6851 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    blutv, blu tv ve
    7 etiket daha blu yerli yapımlar özel yapımlar ücretsiz hafta sonu karantina Mobil Teknolojiler
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