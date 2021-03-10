BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı

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Türkiye'nin en çok aboneye sahip yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin geçtiğimiz aylarda duyurulan Yeşilçam dizisinden ilk görseller paylaşıldı.

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Görsellere baktığımızda dizide bulunacak birçok oyuncuyu görebiliyoruz. Görsellere bakarak 1960'ların atmosferini yakaladığını söyleyebiliriz. Ayrıca dizinin yayın dönemi de açıklandı. Yeşilçam, BluTV üzerinden Nisan ayı içerisinde yayınlanacak. Net bir tarih bilinmiyor.

BluTV'nin ilk dönem dizisi olma özelliği taşıyan Yeşilçam dizisinin BluTv tarafından paylaşılan kısa özeti şu şekilde: "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi."

Dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyor.

Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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