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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı

    Yerli video akış platformu BluTV, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Yeşilçam isimli dizinin ilk görsellerini paylaştı. Ayrıca dizinin yayın dönemini de açıklandı.
    10 Mart 2021, 17:00 (10 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin en çok aboneye sahip yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin geçtiğimiz aylarda duyurulan Yeşilçam dizisinden ilk görseller paylaşıldı.

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    Görsellere baktığımızda dizide bulunacak birçok oyuncuyu görebiliyoruz. Görsellere bakarak 1960'ların atmosferini yakaladığını söyleyebiliriz. Ayrıca dizinin yayın dönemi de açıklandı. Yeşilçam, BluTV üzerinden Nisan ayı içerisinde yayınlanacak. Net bir tarih bilinmiyor.

    BluTV'nin ilk dönem dizisi olma özelliği taşıyan Yeşilçam dizisinin BluTv tarafından paylaşılan kısa özeti şu şekilde: "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi." 

    Dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyor.

    Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



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    TheJudgé 2 saat önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    P phoenixae 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    blutv nin yerli dizilerinin çoğu ortalama üstü oluyor. Tvdeki bütün dizileri toplasan bi blutv dizisi etmez bence. Alef, bozkır, yarım kalan aşklar, masum, saygı, 7 yüz
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    lAxiosl 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekranda Çağatay Ulusoy’u görmekten kusacağım artık
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    YeahRight (Kartal Oguz) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) lAxiosl
    Aranan kan oldu :D
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