BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı!

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Türkiye'nin en çok aboneye sahip yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin geçtiğimiz aylarda duyurulan Yeşilçam dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

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Geçtiğimiz aylarda duyurulan BluTV dizisi Yeşilçam'ın tanıtım videosu dışında bazı detaylar da verildi. Daha önceden de açıklandığı gibi dizi bir dönem dizisi olacak ve dizi bu anlamda BluTV için bir ilk anlamına geliyor. BluTV diziyi "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi." şeklinde tanımlamıştı.

Açıklamaya göre dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Başrolünde ise Türkiye'nin popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy bulunacak. Ayrıca Çağatay Ulusoy'a Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu da eşlik edecek.

Dizinin yayın tarihi şu an için belli değil ancak yayınlandığı zaman BluTV'ye özel olacak. Büyük bir ihtimalle bu yıl yayınlanacaktır.

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