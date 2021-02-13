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    BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı!

    Yerli video akış platformu BluTV, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Yeşilçam isimli dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı ve bazı detaylar paylaşıldı.
    13 Şubat 2021, 00:15 (5 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı!
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    Türkiye'nin en çok aboneye sahip yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin geçtiğimiz aylarda duyurulan Yeşilçam dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

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    Geçtiğimiz aylarda duyurulan BluTV dizisi Yeşilçam'ın tanıtım videosu dışında bazı detaylar da verildi. Daha önceden de açıklandığı gibi dizi bir dönem dizisi olacak ve dizi bu anlamda BluTV için bir ilk anlamına geliyor. BluTV diziyi "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi." şeklinde tanımlamıştı.

    Açıklamaya göre dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Başrolünde ise Türkiye'nin popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy bulunacak. Ayrıca Çağatay Ulusoy'a Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu da eşlik edecek. 

    Dizinin yayın tarihi şu an için belli değil ancak yayınlandığı zaman BluTV'ye özel olacak. Büyük bir ihtimalle bu yıl yayınlanacaktır.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Merak etmiyor değilim umarım ilk bölümlerde güzel başlar
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazen youtube da arzu filmi açıp eski filmleri izlerim.
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    Sebnem Ferah 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Asla yenilikçi bir şey yapmayın ama.
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeşilçam'ın dizisini yapacağınıza filmlerini koysanız. Binlerce muhteşem kalitede Yeşilçam filmi var ama nerede? Ne TV'lere koyuyorlar ne de yayıncı kuruluşlar yayınlıyor. Bu filmlerin oyuncuların ve yapımcıların suçları ne? En son Cüneyt Arkın'ı ne zaman TV'de gördüm hatırlamıyorum. Kadir İnanır, Türkan Şoray, Tarık Akan, Ediz Hun, Filiz Akın, Fatma Girik. Hiç biri yok. Yüzlerce ödüllü kaliteli Türk filmleri sanki bir mezar kazılıp üstlerine beton atıldı. Varsa yoksa Kemal Sunal filmleri. Tamam iyidir hoştur ama niye sadece o? Ama niye sürekli Kemal Sunal filmleri? Bu haksızlık. Kemal Sunal'ın bu oyunculardan eksiği yok ama fazlası da yok. Haftada illa bir iki tane yayınlanmazsa olmaz gibi sürekli yayınlıyorlar. Tek oyuncu o, tek film onun filmleri, ona tapın onsuz olmaz, ona laf edeni dövüyor onu yayınlamayan TV'leri kapatıyorlar sanki. Ve zerre keyif almıyor ve ne gülüyor ne eğleniyorum. Çünkü bir insan bir aktörün filmini 150.000 defadan fazla izler mi, artık iyice mala bağlandı. Yeşilçam filmlerini diğer aktörlerin oyuncuların filmlerini de görmek istiyoruz. Onlar da revize edilsin yeni ve kaliteli halleri ile onları da izleyelim. Blu TV Yeşilçam dizisinde de Şaban'ın hayatını anlatır ise hepten kafayı yiyeceğiz, yeter.
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    S serkhann 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hafta sonu eve tıkıldığımız şu günlerde BluTV ve S Sport bizi online manyağı yapacak anlaşılan...
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    Dalette (hasan yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çağatay Ulusoy kadar şans olsaydı
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    cherami (Ali -) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O Yılların havasını yansıtmış fragman biraz.
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