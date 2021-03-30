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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman paylaşıldı

    Yerli video akış platformu BluTV, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Yeşilçam isimli diziden ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Mart 2021, 17:00 (3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yerli video akış platformları arasında en çok aboneye sahip olan BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmı için yayın tarihi verildi"

    İlginizi Çekebilir Avatar BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı

    BluTV'nin ilk dönem dizisi olma özelliği taşıyan Yeşilçam'ın yayınlanan ilk fragmanına baktığımızda, isminden de anlaşılabileceği gibi dönemin sinema sektöründen ufak bir hikaye izleyeceğiz gibi duruyor. Kostümlerin, makyajların ve çevre tasarımının kesinlikle dönemi iyi yansıttığını söylemek gerek. Umuyoruz kaliteli bir dizi bizleri bekliyordur.

    Dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyor.

    Yeşilçam, 22 Nisan'da BluTV'de başlayacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece yeşilçam kelimesi geçiyor, gerisi bildiğin 1900’lü Amerika
    Yanıtla +2
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    C ctntas 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eee hani Yeşilçam?
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