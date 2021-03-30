BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman paylaşıldı

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Yerli video akış platformları arasında en çok aboneye sahip olan BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

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BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı

BluTV'nin ilk dönem dizisi olma özelliği taşıyan Yeşilçam'ın yayınlanan ilk fragmanına baktığımızda, isminden de anlaşılabileceği gibi dönemin sinema sektöründen ufak bir hikaye izleyeceğiz gibi duruyor. Kostümlerin, makyajların ve çevre tasarımının kesinlikle dönemi iyi yansıttığını söylemek gerek. Umuyoruz kaliteli bir dizi bizleri bekliyordur.

Dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy (Semih), Afra Saraçoğlu (Tülin), Selin Şekerci (Mine), Ayta Sözeri (Kuvvet), Güngör Bayrak (Belkis), Nilüfer Açıkalın (Adviye), Bora Akkaş (Hakan), Özgür Çevik (İzzet), Yetkin Dikinciler (Reha), Altan Erkekli ve Selin Kahraman (Aysel) bulunuyor.

Yeşilçam, 22 Nisan'da BluTV'de başlayacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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