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    BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı

    Türkiye'nin yerel video akış hizmeti olan BluTV'nin özel dizilerinden Çıplak, platformdan kaldırıldı. Şu an için kimseden bir açıklama yok ancak Cüneyt Özdemir'in videosunun ardından kaldırıldı.
    1 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    8

    BluTV özel dizisi
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    Türkiye'nin Netflix tarzı video akış hizmeti olan BluTV'de bildiğiniz gibi birçok özel yapım bulunuyor. Bunlardan biri de yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı Çıplak dizisi. 

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    Haziran ayında BluTV üzerinden yayınlanan Çıplak, eleştirmenler ve izleyenler tarafından beğenilen bir yapım olmuştu. Hatta geçtiğimiz günlerde de dizinin ikinci sezonu için çalışmalar başlamıştı. Ancak şu anda dizinin ilk sezonu BluTV üzerinde bulunmuyor. Kimseden de resmi bir açıklama gelmedi.

    Geçtiğimiz saatlerde Cüneyt Özdemir, şahsi Twitter hesabı üzerinden YouTube linki ile birlikte bir paylaşım yaptı ve paylaşımda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de etiketleyerek"Aman RTÜK Başkanı @ebekirsahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" yorumunda bulundu. İnsanların, "Diziyi hedef gösteriyorsun." tepkisi üzerine Cüneyt Özdemir paylaşımını sildi ve sonrasında bir açıklamada bulunmadı.

    Bir süre sonra ise dizi BluTV platformundan kaldırıldı. Ne RTÜK'ten, ne Cüneyt Özdemir'den ne de BluTV'den şu an için konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sputnik Türkiye'nin ve Cüneyt Özdemir'in paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.



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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cüneyt'i bu yüzden hiç samimi bulmam ve sevmem. Muhalif ya da objektifmiş gibi takılır ama birilerinin yancısı olur. Sansür için çabalamış ve istediğini almış. Gördükçe ifrit olurum.
    Cüneyt'i bu yüzden hiç samimi bulmam ve sevmem. Muhalif ya da objektifmiş gibi takılır ama birilerinin yancısı olur. Sansür için çabalamış ve istediğini almış. ...
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    Yanıtla +40
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yanlış hatırlamıyorsam birisi biz yasakları kaldırdık falan diyordu meydanlarda.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    evet bir tek türkiyede toplum ahlakı bozuluyor zaten
    Yanıtla +22
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    McCarty 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cüneyt özdemir çok sinsi bir adam. önceden izlerdim ama sonra farkettim ki herkesin nabzına göre şerbet veriyor.
    Ben gazeteciyim objektifim ayaklarına yatıyor ama hikaye. youtube'dan elde ettiği gelir ve popülarite her siyasi partiyi hem övüyor, hemde eleştiriyor.

    belli ki bu diziyi birileri kulağına fısıldamış, o da bunu değerlendirmiş. böyle fırsatları kaçırmaz. bir daha olsa yine yapar. Sonra çıkar özür filan diler iki mağduru oynar, rtük başkanını eleştirir, kendisini haklı çıkartmaya çalışır / çalışacaktır da.
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    BlackLead 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    kazuya58 (sinan polat) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    haberi gördüğümde aha 2. sezon reklamı yapılıyor dedim, çekimleride yeni bitmiş taze taze.

    tabi malum zihniyette bunu anlayabilecek idrak yolları kapalı olduğundan her zamanki gibi tuzluğu alıp koşmuşlar.

    blutv nin açıkladığı gibi olayın rtükle alakası yok, yetişkin kategorisi oluşturuyorlarmış, geçici süreliğine kaldırmışlar(güzel reklam).
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    Portraitclub 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boş işler müdürü.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cüneyt'i bu yüzden hiç samimi bulmam ve sevmem. Muhalif ya da objektifmiş gibi takılır ama birilerinin yancısı olur. Sansür için çabalamış ve istediğini almış. Gördükçe ifrit olurum.
    Yanıtla +40
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    trkocaer (tr kocaer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kelle avcısı cüneyt...resmen hedef gösterdi diziyi...
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sen tut adamı etiketleyip paylaşım yap sonra da görmesin mörmesin ayağına yat.
    Yanıtla +9
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    salem33 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bein connect Industry dizisi de öyle.. çırılçıplak erkek görüntüleri vs.. hu kadarına gerek yok. Sansür bazı yerlere lazım.
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) salem33
    Ay pipi gördüm ahlakım gitti tüh!
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) salem33
    Rahatsız olduysan izlemezsin.
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    BlackLead 6 gün ( Mesaj Silindi ) salem33
    bir film veya diziden rahatsız olduysan kapatır geçersin bu kadar basit. sinemayı sansürlemek ona en büyük ihaneti yapmak demektir. o zaman ne sinemanın anlamı kalır ne filmin. filmleri ham haliyle izlemek isteyen milyonlarca insan var.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yanlış hatırlamıyorsam birisi biz yasakları kaldırdık falan diyordu meydanlarda.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6997 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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