BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı

Türkiye'nin Netflix tarzı video akış hizmeti olan BluTV'de bildiğiniz gibi birçok özel yapım bulunuyor. Bunlardan biri de yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı Çıplak dizisi.İlginizi Çekebilir Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı
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Haziran ayında BluTV üzerinden yayınlanan Çıplak, eleştirmenler ve izleyenler tarafından beğenilen bir yapım olmuştu. Hatta geçtiğimiz günlerde de dizinin ikinci sezonu için çalışmalar başlamıştı. Ancak şu anda dizinin ilk sezonu BluTV üzerinde bulunmuyor. Kimseden de resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz saatlerde Cüneyt Özdemir, şahsi Twitter hesabı üzerinden YouTube linki ile birlikte bir paylaşım yaptı ve paylaşımda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de etiketleyerek"Aman RTÜK Başkanı @ebekirsahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" yorumunda bulundu. İnsanların, "Diziyi hedef gösteriyorsun." tepkisi üzerine Cüneyt Özdemir paylaşımını sildi ve sonrasında bir açıklamada bulunmadı.
Bir süre sonra ise dizi BluTV platformundan kaldırıldı. Ne RTÜK'ten, ne Cüneyt Özdemir'den ne de BluTV'den şu an için konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sputnik Türkiye'nin ve Cüneyt Özdemir'in paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.
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Ben gazeteciyim objektifim ayaklarına yatıyor ama hikaye. youtube'dan elde ettiği gelir ve popülarite her siyasi partiyi hem övüyor, hemde eleştiriyor.
belli ki bu diziyi birileri kulağına fısıldamış, o da bunu değerlendirmiş. böyle fırsatları kaçırmaz. bir daha olsa yine yapar. Sonra çıkar özür filan diler iki mağduru oynar, rtük başkanını eleştirir, kendisini haklı çıkartmaya çalışır / çalışacaktır da.
tabi malum zihniyette bunu anlayabilecek idrak yolları kapalı olduğundan her zamanki gibi tuzluğu alıp koşmuşlar.
blutv nin açıkladığı gibi olayın rtükle alakası yok, yetişkin kategorisi oluşturuyorlarmış, geçici süreliğine kaldırmışlar(güzel reklam).
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