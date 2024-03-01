BluTV'ye Mart ayında eklenecek içerikler açıklandı: HBO dizileri ve Warner Bros filmleri geliyor

BluTV ayrıca yeni bir kampanya başlattı. 1 Mart'ta BluTV'ye yıllık üyelik oluşturacak kullanıcılara 4 ay ek kullanım hediye edilecek. 12 ay fiyatına 16 ay kullanma fırsatı elde edebilirsiniz. Dilerseniz Hepsiburada Premium'a üye olarak BluTV'yi ücret ödemeden kullanabilirsiniz.
BluTV'ye Mart ayında eklenecek içerikler neler?
Diziler
- The Rehime (HBO Original)
- Kobra Takibi
- Such Brave Girls
- Succession 4. sezon
Filmler
- 3 Di Troppo
- Me Contro Te – II Film: Missione Giungla
- Babylon 5: The Road Home
- Craig Before the Creek
- Justice League: Warworld (Warner Bros.)
- Free Willy
- Free Willy 2: The Adventure Home
- Free Willy 3: The Rescue
- The Conjuring 2
- Space Jam: A New Legacy (Warner Bros.)
- Space Jam
- Cats & Dogs
- Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore
- Godzilla: King of the Monsters
- 8-Bit Christmas
- Charlie and the Chocolate Factory
- The Farewall
- The Painted Bird
- Woman
- A Rainy Day in New York
- A Simple Favor
- Cold War
- Happening
- How To Be A Good Wife
- Young Ahmed
- The Personal History of David Copperfield
- 47 Meters Down: Uncaged
- Dragged Across Concrete
Discovery+ İçerikleri
- Road Rage 1. Sezon
- The Truth About Jim 1. Sezon
- Serving the Hamptons 2. Sezon
- Naked and Afraid 10. Sezon
- Selling the Hamptons 2. Sezon
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.