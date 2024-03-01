BluTV'ye Mart ayında eklenecek içerikler açıklandı: HBO dizileri ve Warner Bros filmleri geliyor

Tam Boyutta Gör HBO'nun tarafından satın alınan dijital içerik platformu BluTV'ye başta HBO ve Warner Bros. içerikleri olmak üzere yeni içerikler eklenmeye devam ediyor. BluTV'ye Mart ayında eklenecek içerikler açıklandı. Bu içeriklerin hangi gün ekleneceği açıklanmadı.

Mart ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu 3 gün önce eklendi

BluTV ayrıca yeni bir kampanya başlattı. 1 Mart'ta BluTV'ye yıllık üyelik oluşturacak kullanıcılara 4 ay ek kullanım hediye edilecek. 12 ay fiyatına 16 ay kullanma fırsatı elde edebilirsiniz. Dilerseniz Hepsiburada Premium'a üye olarak BluTV'yi ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

BluTV'ye Mart ayında eklenecek içerikler neler?

Diziler

The Rehime (HBO Original)

Kobra Takibi

Such Brave Girls

Succession 4. sezon

Filmler

3 Di Troppo

Me Contro Te – II Film: Missione Giungla

Babylon 5: The Road Home

Craig Before the Creek

Justice League: Warworld (Warner Bros.)

Free Willy

Free Willy 2: The Adventure Home

Free Willy 3: The Rescue

The Conjuring 2

Space Jam: A New Legacy (Warner Bros.)

Space Jam

Cats & Dogs

Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore

Godzilla: King of the Monsters

8-Bit Christmas

Charlie and the Chocolate Factory

The Farewall

The Painted Bird

Woman

A Rainy Day in New York

A Simple Favor

Cold War

Happening

How To Be A Good Wife

Young Ahmed

The Personal History of David Copperfield

47 Meters Down: Uncaged

Dragged Across Concrete

Discovery+ İçerikleri

Road Rage 1. Sezon

The Truth About Jim 1. Sezon

Serving the Hamptons 2. Sezon

Naked and Afraid 10. Sezon

Selling the Hamptons 2. Sezon

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.