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    BMC Power'ın Vuran motorunda seri üretim başlıyor

    BMC Power, BMC Vuran için geliştirdiği 400 HP gücündeki yerli motorun seri üretimine bir ay içinde başlayacak. Seri üretim motorlar 2023'ün başından itibaren Vuran'a entegre edilecek.
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    BMC Power'ın Vuran motorunda seri üretim başlıyor Tam Boyutta Gör
    Askeri araçlar ve ticari araçlarda kullanılmak üzere yerli ve milli motorlar geliştirmek içiin 2017 yılında kurulan BMC Power’ın yeni motorlarında seri üretim aşamasına geçiliyor. BMC Power'ın BMC Vuran için geliştirdiği 400 hp motorunda seri üretim öncesi son aşamaya geçildi.

    400 beygirlik BMW Power Vuran motorunun seri üretimi başlıyor

    BMC Power, taktik tekerlekli zırhlı araçlar için 400 beygir gücünde 8,4 litre yerli motor geliştiriyor. 400 beygir gücündeki bu motor, ilk olarak BMC’nin çok amaçlı zırhlı aracı Vuran’da kullanılacak. Yaklaşık 30-40 bin kilometrelik testi yapılan bu motorda son aşamaya gelindi. Seri üretime 1 ay içinde başlanacak.

    BMC Power'ın Vuran motorunda seri üretim başlıyor Tam Boyutta Gör

    Motorun geliştirilmesinde görev alan alt yüklenicilerin çoğu, motorda kullanılacak parçaların üretimlerini tamamlandı. Motorların 2023 başından itibaren BMC Vuran araçlarına entegre edilmesi planlanıyor.

    Hibrit versiyonu geliştiriliyor

    BMC Power, hibrit teknolojisine yönelik çeşitli projeler yürütüyor. İlk olarak ASELSAN ve Base Studio iş birliğiyle 4x4, 6x6, 8x8 gibi taktik tekerlekli araçlarda kullanılabilecek "aksa monteli elektrik motoru tahrikli (e-aks) çekiş sistemine sahip hibrit mimaride yürüyen şasi geliştirme projesi başlatıldı. Projede, içten yanmalı motor olarak BMC Vuran’da kullanılacak 4 silindirli BMC Power motoru kullanılacak. 4x4, 6x6, 8x8 araçlar için farklılaştırılabilen bir çözüm geliştirilecek.

    6 silindirli Azra motoru geliyor

    Vuran motorunun 6 silindirli, 12,6 litre ve 600 HP gücündeki versiyonuna Azra ismi verildi. Tank taşıyıcı araçlarda kullanılması planlanan motorun çalışmalarına başlandı.

    BMC Power'ın Vuran motorunda seri üretim başlıyor Tam Boyutta Gör

    Öte yandan BMC Power’ın Altay Ana Muharebe Tankı için geliştirdiği Batu Güç Grubu’nun geliştirme süreci devam ediyor. Batu Güç Grubu, 1500 beygir gücünde 27,4 litre 12 silindirli motora ve 6+2 transmisyona sahip olacak.

    M60T tankı ve Fırtına obüsünde kullanılan yabancı motorun muadili olarak 1000 beygir gücünde 18,25 litre 8 silindir yerli motor geliştiriliyor. BMC Power tarafından yürütülen Utku Güç Grubu ismindeki projenin geliştirme ve test süreçleri devam ediyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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