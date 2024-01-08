Halden anlayan ayna geliştirildi

BMind akıllı ayna
Aslında aynalara gizli bir OLED ekran, sesli kontrol veya bildirim simgeleri eklenmesi gibi uygulamaları geçtiğimiz yıllarda görmüştük. BMind ise kullanıcı ayna karşısına geçtiğinde sağlık ve mental konularda onu yönlendirmeyi amaçlıyor.
CareOS işletim sistemi kullanan daire şeklindeki ayna üretken yapay zekâ ve doğal dil işleme tekniklerine sahip. Sesle, el hareketleriyle ve ruh haliyle aynayı kontrol edebiliyorsunuz. Farklı komutlarla kullanıcının mental durumunu analiz eden ayna kenarındaki LED şeritleri de dahil ederek ışık terapisi, zihin egzersizleri, yetkili kurumlardan tavsiye gibi çözümlerle yardımcı olmaya çalışıyor.
Elde edilen kişisel verileri sadece cihaz üzerinde işleyen CareOS böylece gizlilik endişelerini de ortadan kaldırıyor. CareOS ayrıca 40 civarı uygulama ile uyum sağlamış durumda. BMind akıllı ayna yakın gelecekte piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.