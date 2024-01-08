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    Halden anlayan ayna geliştirildi

    Baracoda BMind adındaki akıllı ayna ruh halinizden sizi tanıyarak mental ve sağlık konularında tavsiyeler veriyor. Gerekirse sakinleştirici ambiyans oluşturuyor.
    Baracoda BMind Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl popülerliği bir anda patlama yapan yapay zekâ hızlı bir şekilde hayatımızın her alanına girmeye başladı. Baracoda girişimi hayatınıza yön verecek BMind akıllı ayna projesini CES 2024 fuarında tanıttı.

    BMind akıllı ayna

    Aslında aynalara gizli bir OLED ekran, sesli kontrol veya bildirim simgeleri eklenmesi gibi uygulamaları geçtiğimiz yıllarda görmüştük. BMind ise kullanıcı ayna karşısına geçtiğinde sağlık ve mental konularda onu yönlendirmeyi amaçlıyor.

    CareOS işletim sistemi kullanan daire şeklindeki ayna üretken yapay zekâ ve doğal dil işleme tekniklerine sahip. Sesle, el hareketleriyle ve ruh haliyle aynayı kontrol edebiliyorsunuz. Farklı komutlarla kullanıcının mental durumunu analiz eden ayna kenarındaki LED şeritleri de dahil ederek ışık terapisi, zihin egzersizleri, yetkili kurumlardan tavsiye gibi çözümlerle yardımcı olmaya çalışıyor.

    Elde edilen kişisel verileri sadece cihaz üzerinde işleyen CareOS böylece gizlilik endişelerini de ortadan kaldırıyor. CareOS ayrıca 40 civarı uygulama ile uyum sağlamış durumda. BMind akıllı ayna yakın gelecekte piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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