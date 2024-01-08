Halden anlayan ayna geliştirildi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl popülerliği bir anda patlama yapan yapay zekâ hızlı bir şekilde hayatımızın her alanına girmeye başladı. Baracoda girişimi hayatınıza yön verecek BMind akıllı ayna projesini CES 2024 fuarında tanıttı.

BMind akıllı ayna

Aslında aynalara gizli bir OLED ekran, sesli kontrol veya bildirim simgeleri eklenmesi gibi uygulamaları geçtiğimiz yıllarda görmüştük. BMind ise kullanıcı ayna karşısına geçtiğinde sağlık ve mental konularda onu yönlendirmeyi amaçlıyor.

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CareOS işletim sistemi kullanan daire şeklindeki ayna üretken yapay zekâ ve doğal dil işleme tekniklerine sahip. Sesle, el hareketleriyle ve ruh haliyle aynayı kontrol edebiliyorsunuz. Farklı komutlarla kullanıcının mental durumunu analiz eden ayna kenarındaki LED şeritleri de dahil ederek ışık terapisi, zihin egzersizleri, yetkili kurumlardan tavsiye gibi çözümlerle yardımcı olmaya çalışıyor.

Elde edilen kişisel verileri sadece cihaz üzerinde işleyen CareOS böylece gizlilik endişelerini de ortadan kaldırıyor. CareOS ayrıca 40 civarı uygulama ile uyum sağlamış durumda. BMind akıllı ayna yakın gelecekte piyasada olacak.

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