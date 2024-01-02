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    LG fütüristik müzik kutusunu haftaya tanıtıyor

    LG DukeBox geleneksel vakum tüplü müzik kutusunu şeffaf bir OLED ekranla birleştirerek ortaya fütüristik bir konsept çıkarmış. Kullanıcılar video bile izleyebiliyor.
    LG DukeBox
    Vakum tüplü müzik kutuları yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor ve bir canlı müzik ortamı varmışçasına her enstrümanı öne çıkaracak şekilde yüksek bir ses kalitesi üretiyor. LG ise bu konsepti bir adım daha ileri götürmüş.

    LG DukeBox nedir?

    CES 2024 fuarında sergilenecek olan LG DukeBox vakumlu müzik kutularını şeffaf bir OLED ekranla birleştiriyor. Kullanıcılar vakumları görebilirken OLED ekran istendiğinde bir video oynatıcı, istendiğinde sanal bir şömineye dönüşebiliyor.

    Alt kısımda öne bakan sürücüler ve 360 derecelik sürücülerin de yer aldığı DukeBox akıllı özelliklere sahip. Kablosuz bağlantı ile kontrolü sağlanana LG DukeBox ses sistemi için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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