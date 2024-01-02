LG fütüristik müzik kutusunu haftaya tanıtıyor

Vakum tüplü müzik kutuları yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor ve bir canlı müzik ortamı varmışçasına her enstrümanı öne çıkaracak şekilde yüksek bir ses kalitesi üretiyor. LG ise bu konsepti bir adım daha ileri götürmüş.

LG DukeBox nedir?

CES 2024 fuarında sergilenecek olan LG DukeBox vakumlu müzik kutularını şeffaf bir OLED ekranla birleştiriyor. Kullanıcılar vakumları görebilirken OLED ekran istendiğinde bir video oynatıcı, istendiğinde sanal bir şömineye dönüşebiliyor.

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Alt kısımda öne bakan sürücüler ve 360 derecelik sürücülerin de yer aldığı DukeBox akıllı özelliklere sahip. Kablosuz bağlantı ile kontrolü sağlanana LG DukeBox ses sistemi için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi bulunmuyor.

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