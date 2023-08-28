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    BMW, 108 milyon dolarlık pil tesisi kuruyor: Benzersiz olacak

    BMW, Almanya'daki Leipzig tesisinde kurulacak pil tesisi için ilk adımları attı. Mini Countryman'e güç verecek yeni tesis, 3.000 kW fazla yeşil enerji ile karbon ayak izini minimumda tutacak. 
    BMW, 108 milyon dolarlık pil tesisi kuruyor: Benzersiz olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi gelişen teknolojiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar da hız kazanmaya başladı. Öyle ki otomobil firmaları başta olmak üzere büyük ölçekleri şirket artık güneş ve rüzgar enerjilerine ağırlık veriyor. Şimdi bu isimler arasından BMW, Almanya'da 108 Milyon dolarlık benzersiz bir pil tesisi kuruyor.

    BMW, 108 milyon dolarlık pil tesisi kuruyor

    Aktarıldığı kadarıyla BMW'nin Almanya'daki Leipzig tesisinde kurulacak pil bölümü, yakında çıkacak Mini Countryman'e güç verecek. Ayrıca yeni tesisin, güneş enerjisi ile 3.000 kW fazla elektrik üretebileceği belirtiliyor. Buna ek olarak BMW, tesis çevresine ekilecek 5.700'den fazla yeni çalı ve ağaç ile karbon ayak izini minimumda tutacak.

    Araçların üçte biri elektrikli olacak

    Tesisin 2024 ortasına kadar kısmen tamamlanması planlanıyor ve BMW'nin elektrikli modelleri için yüksek voltajlı pil bileşenlerini barındıracak. Bilmeyenler için BMW, 2026 yılına kadar araçlarının üçte birini tamamen elektrikli hale getirmeyi planlıyor. Yen tesis ise, bu planın bir parçası niteliğinde. Ayrıca tesis tamamen faaliyete geçtiğinde Leipzig bölgesinde yaklaşık 500 yeni iş yaratacak ve yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak.

    BMW, yeni kurulacak tesisin pil teknolojilerine değinmedi. Ancak özellikle otomobil şirketleri son dönemde katı hal pil konusundaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu noktada BMW ise Solid Power şirketi ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Böylece katı hal pil teknolojisine sahip ilk prototip cihazın 2025’ten önce hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bu süreçte Solid Power ise yıl içerisinde test amaçlı hücreler tedarik edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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