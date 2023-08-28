BMW, 108 milyon dolarlık pil tesisi kuruyor: Benzersiz olacak

BMW, 108 milyon dolarlık pil tesisi kuruyor
Aktarıldığı kadarıyla BMW'nin Almanya'daki Leipzig tesisinde kurulacak pil bölümü, yakında çıkacak Mini Countryman'e güç verecek. Ayrıca yeni tesisin, güneş enerjisi ile 3.000 kW fazla elektrik üretebileceği belirtiliyor. Buna ek olarak BMW, tesis çevresine ekilecek 5.700'den fazla yeni çalı ve ağaç ile karbon ayak izini minimumda tutacak.
Araçların üçte biri elektrikli olacak
Tesisin 2024 ortasına kadar kısmen tamamlanması planlanıyor ve BMW'nin elektrikli modelleri için yüksek voltajlı pil bileşenlerini barındıracak. Bilmeyenler için BMW, 2026 yılına kadar araçlarının üçte birini tamamen elektrikli hale getirmeyi planlıyor. Yen tesis ise, bu planın bir parçası niteliğinde. Ayrıca tesis tamamen faaliyete geçtiğinde Leipzig bölgesinde yaklaşık 500 yeni iş yaratacak ve yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak.
BMW, yeni kurulacak tesisin pil teknolojilerine değinmedi. Ancak özellikle otomobil şirketleri son dönemde katı hal pil konusundaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu noktada BMW ise Solid Power şirketi ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Böylece katı hal pil teknolojisine sahip ilk prototip cihazın 2025’ten önce hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bu süreçte Solid Power ise yıl içerisinde test amaçlı hücreler tedarik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.