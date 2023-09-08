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    Türkiye, elektrikli araç şarj istasyonu sayısında Avrupa’da 2'nci sırada

    TÜİK verilerine göre Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 790’a, şarj noktası sayısı ise 8 bin 1’e ulaştı. Türkiye, Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi.
    Türkiye, elektrikli araç şarj istasyonu sayısında Avrupa’da 2'nci Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ve dünyada elektrikli araçlara olan talep hızla artıyor. Yerli otomobil girişimi Togg’un Trugo markasıyla şarj istasyon kurulumuna başlaması ve özel şirketlerin bu sektöre ciddi yatırım yla birlikte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu sayında ciddi artış yaşandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 ilk yarı verilerine göre Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 790’a, şarj noktası sayısı ise 8 bin 1’e ulaştı. Bu verilere göre Türkiye, şarj istasyonu bulundurma sıralamasında Avrupa’da 2. sıraya yükselerek Almanya’nın ardına yerleşti.

    Geçen yıl sonunda 14 bin 552 olan elektrikli araç sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 88,8 artarak 27 bin 476’ya ulaştı.

    Elektrikli araç şarj hizmetleri sunan Elaris’in Genel Koordinatörü Volkan Demir, TÜİK’in verilerine vurgu yaparak Türkiye’de şarj altyapısının hızla yaygınlaştığını belirtti. Demir, Elaris’in aktif istasyon sayısını ve 2024 hedeflerini açıkladı. Demir, şunları söyledi:

    “2023 yılının ikinci çeyreğinde kurulu istasyon sayımızı yüzde 72 artırdık. ABD menşeili EATON marka şarj cihazlarımızla; 4 bölgede ve toplam 10 şehirdeki 24 ayrı lokasyonda bulunan şarj istasyonlarımız ile faaliyet gösteriyoruz. Mevcut ağımıza ek olarak 50 AC, 5 DC istasyonumuzun daha kurulumu için çalışmalarımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. 2024 yılının sonuna kadar da 10’u DC olmak üzere toplam 100 AC istasyon daha kurmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. “

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    732 kez okundu.
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