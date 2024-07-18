BMW, son derece hafif ve verimli yeni elektrik motorunu test ediyor

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Tam Boyutta Gör BMW ve DeepDrive, çift rotor teknolojisine sahip devrimsel bir elektrik motorunu test etmek için güçlerini birleştiriyor. BMW, bu motorun süper verimli elektrikli araçların önünü açacağını söylüyor.

Şirketler, çok fazla ayrıntı paylaşmasa da, yol testlerinde umut verici sonuçların elde edildiğini açıkladı. Motorun çeşitli versiyonlarının gelecekte BMW grubunun modellerinde kullanılması planlanıyor.

Kompak ve verimli bir motor

DeepDrive'ın iki elektrik motorunu tek bir ünitede birleştirerek verimliliği arttırdığı ve yüksek tork yoğunluğuna sahip son derece kompakt bir motor olduğu belirtiliyor. Geleneksel bir elektrik motorunda stator, iç veya dış rotoru hareket ettirirken, DeepDrive'ın statoru ise iki rotoru aynı anda hareket ettiriyor.

BMW, yeni motorun avantajlarını söyle açıklıyor: "Ünitenin kompakt tasarımı ve hafifliği, her tekerlek göbeğinin kendi elektrik motoruna sahip olduğu tekerlekten çekiş sistemine olanak tanıyor. Teknoloji aynı zamanda, merkezi bir motor ünitesinin araca güç sağladığı geleneksel tahrik sisteminde de kullanılabiliyor.”

BMW, tekerlek içi (hub) motorun daha az yer kaplaması, daha verimli, hafif ve düşük maliyetli olması nedeniyle gelecek için cazip bir seçenek olduğunu ifade ediyor.

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Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında casus fotoğrafları yayınlanan BMW'nin Neue Klasse Coupe spor otomobilinde, yeni DeepDrive motorların kullanıldığı iddia ediliyor. Prototipte fren kaliperlerinin bulunmadığını ve siyah jantların arkasında metalik renkte hub motorun yer aldığı belirtiliyor.

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BMW, hafif ve verimli yeni elektrik motorunu test ediyor