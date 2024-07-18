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    Anlık Bildirim

    BMW, son derece hafif ve verimli yeni elektrik motorunu test ediyor

    BMW ve DeepDrive, çift rotor teknolojisine sahip devrimsel bir elektrik motorunu test ediyor. Son derece hafif, kompakt ve verimli olan hub motor, gelecek BMW modellerinde kullanılabilir.
    BMW, hafif ve verimli yeni elektrik motorunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    BMW ve DeepDrive, çift rotor teknolojisine sahip devrimsel bir elektrik motorunu test etmek için güçlerini birleştiriyor. BMW, bu motorun süper verimli elektrikli araçların önünü açacağını söylüyor.

    Şirketler, çok fazla ayrıntı paylaşmasa da, yol testlerinde umut verici sonuçların elde edildiğini açıkladı. Motorun çeşitli versiyonlarının gelecekte BMW grubunun modellerinde kullanılması planlanıyor.

    Kompak ve verimli bir motor

    DeepDrive'ın iki elektrik motorunu tek bir ünitede birleştirerek verimliliği arttırdığı ve yüksek tork yoğunluğuna sahip son derece kompakt bir motor olduğu belirtiliyor. Geleneksel bir elektrik motorunda stator, iç veya dış rotoru hareket ettirirken, DeepDrive'ın statoru ise iki rotoru aynı anda hareket ettiriyor.

    BMW, yeni motorun avantajlarını söyle açıklıyor: "Ünitenin kompakt tasarımı ve hafifliği, her tekerlek göbeğinin kendi elektrik motoruna sahip olduğu tekerlekten çekiş sistemine olanak tanıyor. Teknoloji aynı zamanda, merkezi bir motor ünitesinin araca güç sağladığı geleneksel tahrik sisteminde de kullanılabiliyor.

    BMW, tekerlek içi (hub) motorun daha az yer kaplaması, daha verimli, hafif ve düşük maliyetli olması nedeniyle gelecek için cazip bir seçenek olduğunu ifade ediyor.

    BMW, hafif ve verimli yeni elektrik motorunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında casus fotoğrafları yayınlanan BMW'nin Neue Klasse Coupe spor otomobilinde, yeni DeepDrive motorların kullanıldığı iddia ediliyor. Prototipte fren kaliperlerinin bulunmadığını ve siyah jantların arkasında metalik renkte hub motorun yer aldığı belirtiliyor. 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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