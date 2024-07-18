BMW, son derece hafif ve verimli yeni elektrik motorunu test ediyor

Şirketler, çok fazla ayrıntı paylaşmasa da, yol testlerinde umut verici sonuçların elde edildiğini açıkladı. Motorun çeşitli versiyonlarının gelecekte BMW grubunun modellerinde kullanılması planlanıyor.
Kompak ve verimli bir motor
DeepDrive'ın iki elektrik motorunu tek bir ünitede birleştirerek verimliliği arttırdığı ve yüksek tork yoğunluğuna sahip son derece kompakt bir motor olduğu belirtiliyor. Geleneksel bir elektrik motorunda stator, iç veya dış rotoru hareket ettirirken, DeepDrive'ın statoru ise iki rotoru aynı anda hareket ettiriyor.
BMW, yeni motorun avantajlarını söyle açıklıyor: "Ünitenin kompakt tasarımı ve hafifliği, her tekerlek göbeğinin kendi elektrik motoruna sahip olduğu tekerlekten çekiş sistemine olanak tanıyor. Teknoloji aynı zamanda, merkezi bir motor ünitesinin araca güç sağladığı geleneksel tahrik sisteminde de kullanılabiliyor.”
BMW, tekerlek içi (hub) motorun daha az yer kaplaması, daha verimli, hafif ve düşük maliyetli olması nedeniyle gelecek için cazip bir seçenek olduğunu ifade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.