Volkswagen ve Vivo, telefon odaklı önemli bir ortaklık kurdu

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in yazılım kuruluşu Cariad, otomobiller ve akıllı telefonlar arasındaki sinerjiyi artırmaya yönelik önemli bir adım atarak, araç-akıllı telefon entegrasyonu için Çinli telefon üreticisi Vivo ile güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği, dijital rahatlığın beygir gücü kadar değerli hale geldiği büyüyen elektrikli araç pazarında yeni bir dönemin habercisi.

Volkswagen ve Vivo işbirliği

Tam Boyutta Gör Bu ortaklık kapsamında Cariad ve Vivo, Mobile & Mobility Fusion Joint Innovative Lab (M2 Lab) olarak adlandırılan bir bölüm kurdu. M2 Lab, akıllı bağlantılı araçlara ve akıllı mobilite hizmetlerine yönelik yazılım ve donanım çözümlerine öncülük etmeyi amaçlıyor olacak. Esasında bu ortaklık, aracınızın bilgi-eğlence ekranında oyun oynamak için telefonunuzu kullanmanıza olanak tanıyan 'Gamebase'in piyasaya sürülmesiyle şimdiden somut sonuçlar verdi. Ayrıca aracınızın bazı işlevlerini izlemenizi ve uzaktan çalıştırmanızı sağlayan 'Touch&Go' uygulaması da var.

Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu 1 gün önce eklendi

Volkswagen ve Vivo’nun bu önemli ortaklığı sektörde ilk değil. Bu trend, tüketicilerin akıllı cihazları ve elektrikli araçları arasında sorunsuz entegrasyona yönelik artan iştahı ile giderek daha fazla ilgi görüyor. Bazı otomobil üreticilerinin endüstri sınırlarını aşarak akıllı telefon üretimine giriştiğini de gördük. Örneğin elektrikli otomobil üreticisi olan Nio, kısa bir süre önce araç filosuyla güçlü bir entegrasyona sahip Nio Phone'u tanıttı. Benzer şekilde Tesla rakibi Polestar, kendi akıllı telefonunu çıkarıyor.

Otomobil üreticileri artık sadece otomobil satmakla kalmıyor, daha fazla dijital deneyim sunmaya doğru ilerliyorlar. Bu da köklü ancak yazılım tarafında eksik olan otomobil üreticilerini ağır bir teste tabi tutuyor. Bu arada VW, Cariad biriminde geçtiğimiz ay yeniden yapılandırmaya gideceğini ve süreç içeriisnde 2.000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Bakalım Cariad ve Vivo, VW'nin çok ihtiyaç duyduğu yazılım tarafını ve teknolojik açığı kapatabilecek mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen ve Vivo, telefon odaklı önemli bir ortaklık kurdu