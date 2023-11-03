Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ve Vivo, telefon odaklı önemli bir ortaklık kurdu

    Modern akıllı otomobiller, akıllı telefonlar ile simbiyotik bir yapı sunmaya doğru ilerliyor. Volkswagen ise böylesi bir ilişkiyi şekillendirmek için Vivo ile güçlerini birleştiriyor.
    Volkswagen ve Vivo, telefon odaklı önemli bir ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in yazılım kuruluşu Cariad, otomobiller ve akıllı telefonlar arasındaki sinerjiyi artırmaya yönelik önemli bir adım atarak, araç-akıllı telefon entegrasyonu için Çinli telefon üreticisi Vivo ile güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği, dijital rahatlığın beygir gücü kadar değerli hale geldiği büyüyen elektrikli araç pazarında yeni bir dönemin habercisi.

    Volkswagen ve Vivo işbirliği

    Volkswagen ve Vivo, telefon odaklı önemli bir ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Bu ortaklık kapsamında Cariad ve Vivo, Mobile & Mobility Fusion Joint Innovative Lab (M2 Lab) olarak adlandırılan bir bölüm kurdu. M2 Lab, akıllı bağlantılı araçlara ve akıllı mobilite hizmetlerine yönelik yazılım ve donanım çözümlerine öncülük etmeyi amaçlıyor olacak. Esasında bu ortaklık, aracınızın bilgi-eğlence ekranında oyun oynamak için telefonunuzu kullanmanıza olanak tanıyan 'Gamebase'in piyasaya sürülmesiyle şimdiden somut sonuçlar verdi. Ayrıca aracınızın bazı işlevlerini izlemenizi ve uzaktan çalıştırmanızı sağlayan 'Touch&Go' uygulaması da var.

    Volkswagen ve Vivo’nun bu önemli ortaklığı sektörde ilk değil. Bu trend, tüketicilerin akıllı cihazları ve elektrikli araçları arasında sorunsuz entegrasyona yönelik artan iştahı ile giderek daha fazla ilgi görüyor. Bazı otomobil üreticilerinin endüstri sınırlarını aşarak akıllı telefon üretimine giriştiğini de gördük. Örneğin elektrikli otomobil üreticisi olan Nio, kısa bir süre önce araç filosuyla güçlü bir entegrasyona sahip Nio Phone'u tanıttı. Benzer şekilde Tesla rakibi Polestar, kendi akıllı telefonunu çıkarıyor.

    Otomobil üreticileri artık sadece otomobil satmakla kalmıyor, daha fazla dijital deneyim sunmaya doğru ilerliyorlar. Bu da köklü ancak yazılım tarafında eksik olan otomobil üreticilerini ağır bir teste tabi tutuyor. Bu arada VW, Cariad biriminde geçtiğimiz ay yeniden yapılandırmaya gideceğini ve süreç içeriisnde 2.000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Bakalım Cariad ve Vivo, VW'nin çok ihtiyaç duyduğu yazılım tarafını ve teknolojik açığı kapatabilecek mi?

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ıslanmış kitap nasıl düzeltilir kaldırımdan inerken arabanın altını vurdum cip nasıl olunur 26 jant bisiklet kaç kilo taşır pioneer mosfet 50wx4 eski seri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız