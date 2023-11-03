Volkswagen ve Vivo, telefon odaklı önemli bir ortaklık kurdu

Volkswagen ve Vivo işbirliği
Volkswagen ve Vivo’nun bu önemli ortaklığı sektörde ilk değil. Bu trend, tüketicilerin akıllı cihazları ve elektrikli araçları arasında sorunsuz entegrasyona yönelik artan iştahı ile giderek daha fazla ilgi görüyor. Bazı otomobil üreticilerinin endüstri sınırlarını aşarak akıllı telefon üretimine giriştiğini de gördük. Örneğin elektrikli otomobil üreticisi olan Nio, kısa bir süre önce araç filosuyla güçlü bir entegrasyona sahip Nio Phone'u tanıttı. Benzer şekilde Tesla rakibi Polestar, kendi akıllı telefonunu çıkarıyor.
Otomobil üreticileri artık sadece otomobil satmakla kalmıyor, daha fazla dijital deneyim sunmaya doğru ilerliyorlar. Bu da köklü ancak yazılım tarafında eksik olan otomobil üreticilerini ağır bir teste tabi tutuyor. Bu arada VW, Cariad biriminde geçtiğimiz ay yeniden yapılandırmaya gideceğini ve süreç içeriisnde 2.000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Bakalım Cariad ve Vivo, VW'nin çok ihtiyaç duyduğu yazılım tarafını ve teknolojik açığı kapatabilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.