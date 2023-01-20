BMW ön ızgara tasarımında sınırları zorluyor: İşte yeni tasarım

BMW, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirket geleneksel radyatör ızgarasının yerini alabilecek yeni bir ön panel geliştirmiş durumda. Bunu yüksek ihtimalle markanın gelecekteki elektrikli otomobillerinde göreceğiz.

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Birçok BMW hayranı Alman markanın yeni otomobillerinde çok büyük böbrek ızgara kullandığını düşünüyor. Görünüşe bakılırsa şirket burada durmayacak. Söz konusu patent BMW'nin gizli farlara sahip sıra dışı bir ızgara tasarladığını ortaya koydu.

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Yeni ızgara tasarımı neler sunacak?

Şirket, ızgara ve farları ayrı ayrı monte etmek yerine bunları birleştirme düşüncesinde. Ön panel LED ışıkları kullanarak farklı desenler segileyebilecek. Ayrıca farlar ihtiyaç duyulana kadar gizli kalacak.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda bu gelişme, markanın gelecekteki modellerinin tasarımının çeşitlendirilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda onları daha modern hale getirecek. Şık ön ızgara daha az aerodinamik sürtünme sağlayacak.

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BMW sınırları zorlayan sıra dışı bir ön ızgara tasarladı