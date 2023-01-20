BMW ön ızgara tasarımında sınırları zorluyor: İşte yeni tasarım

Birçok BMW hayranı Alman markanın yeni otomobillerinde çok büyük böbrek ızgara kullandığını düşünüyor. Görünüşe bakılırsa şirket burada durmayacak. Söz konusu patent BMW'nin gizli farlara sahip sıra dışı bir ızgara tasarladığını ortaya koydu.
Yeni ızgara tasarımı neler sunacak?
Şirket, ızgara ve farları ayrı ayrı monte etmek yerine bunları birleştirme düşüncesinde. Ön panel LED ışıkları kullanarak farklı desenler segileyebilecek. Ayrıca farlar ihtiyaç duyulana kadar gizli kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....