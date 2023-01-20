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    BMW ön ızgara tasarımında sınırları zorluyor: İşte yeni tasarım

    BMW, geleneksel radyatör ızgarasının yerini alabilecek yeni bir ön panel geliştirdi. Sınırları zorlayan yeni ızgara muhtemelen şirketin gelecekteki elektrikli otomobillerinde kullanılacak.
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    BMW, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirket geleneksel radyatör ızgarasının yerini alabilecek yeni bir ön panel geliştirmiş durumda. Bunu yüksek ihtimalle markanın gelecekteki elektrikli otomobillerinde göreceğiz.

    Birçok BMW hayranı Alman markanın yeni otomobillerinde çok büyük böbrek ızgara kullandığını düşünüyor. Görünüşe bakılırsa şirket burada durmayacak. Söz konusu patent BMW'nin gizli farlara sahip sıra dışı bir ızgara tasarladığını ortaya koydu.

    BMW sınırları zorlayan sıra dışı bir ön ızgara tasarladı Tam Boyutta Gör

    Yeni ızgara tasarımı neler sunacak?

    Şirket, ızgara ve farları ayrı ayrı monte etmek yerine bunları birleştirme düşüncesinde. Ön panel LED ışıkları kullanarak farklı desenler segileyebilecek. Ayrıca farlar ihtiyaç duyulana kadar gizli kalacak.

    BMW sınırları zorlayan sıra dışı bir ön ızgara tasarladı Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda bu gelişme, markanın gelecekteki modellerinin tasarımının çeşitlendirilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda onları daha modern hale getirecek. Şık ön ızgara daha az aerodinamik sürtünme sağlayacak.
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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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