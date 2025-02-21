BMW, yeni nesil elektrikli güç ünitesini duyurdu: 900 km menzil sunacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW, yeni nesil Neue Klasse elektrikli otomobilleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda konsept modellerini sergileyerek tasarım dilini paylaşan Alman üretici, şimdi de teknolojisi hakkında detayları paylaştı.

Gen6 eDrive neler sunacak?

Bu sene tanıtılacak ilk Neue Klasse temelli modeli iX3'e markanın yeni tahrik ünitesi Gen6 eDrive güç verecek ve ileride tüm elektrikli modellerde yerini alacak. Gen6'nın kalbinde, 800 V mimarili ve prizmatik hücreler yerine %20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip silindirik hücrelerden oluşan batarya paketi yer alacak. BMW, Gen6 araçların markanın mevcut elektrikli otomobillerine kıyasla %30 daha hızlı şarj olacağını ve %30 daha fazla menzil sunacağını söylüyor. Bu da en az 600 km menzil demek. Hatta bazı modellerde menzilin 900 km'ye ulaşacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeniden tasarlanan batarya paketinde hücreler önce modüllere yerleştirilmek yerine doğrudan paketin içerisine yerleştiriliyor ve piller Neue Klasse otomobillerinde yapısal bir bileşen haline geliyor. Bu sayede ağırlık azalırken dayanıklılık da arttırılmış oluyor. BMW, yeni batarya paketlerinin çok ince olduğunu ve SUV'lerden spor otomobillere kadar her türlü araca rahalıkla uygulanabildiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör BMW ayrıca, sabit mıknatıslı senkron motorlardan daha kompakt ve düşük maliyetli olduğu için dört tekerlekten çekişli xDrive araçlarının ön aksında asenkron motorların kullanılacağını açıkladı.

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Gen6 güç ünitesinin seri üretimine, BMW'nin Avusturya'daki Steyr tesisinde Eylül ayında başlanacak. Neue Klasse otomobillerinin bataryaları ise Almanya, Macaristan, Çin, Meksika ve ABD'deki beş yeni üretim tesisinde üretilecek.

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BMW, yeni elektrikli güç ünitesini duyurdu: 900 km menzil sunacak