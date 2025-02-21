BMW, yeni nesil elektrikli güç ünitesini duyurdu: 900 km menzil sunacak!

Bu sene tanıtılacak ilk Neue Klasse temelli modeli iX3'e markanın yeni tahrik ünitesi Gen6 eDrive güç verecek ve ileride tüm elektrikli modellerde yerini alacak. Gen6'nın kalbinde, 800 V mimarili ve prizmatik hücreler yerine %20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip silindirik hücrelerden oluşan batarya paketi yer alacak. BMW, Gen6 araçların markanın mevcut elektrikli otomobillerine kıyasla %30 daha hızlı şarj olacağını ve %30 daha fazla menzil sunacağını söylüyor. Bu da en az 600 km menzil demek. Hatta bazı modellerde menzilin 900 km'ye ulaşacağı belirtiliyor.
Gen6 güç ünitesinin seri üretimine, BMW'nin Avusturya'daki Steyr tesisinde Eylül ayında başlanacak. Neue Klasse otomobillerinin bataryaları ise Almanya, Macaristan, Çin, Meksika ve ABD'deki beş yeni üretim tesisinde üretilecek.
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.