Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW: "Daha büyük bataryalı elektrikli araçlar mantıklı değil"

    BMW'nin geliştirme patronu Frank Weber, daha büyük pillerin mantıklı olmadığını, çok fazla karbon ayak izi ürettiğini söyledi. Weber verimliliğin ve yüksek şarj hızının daha önemli olduğunu düşünüyor.
    BMW: 'Daha büyük bataryalı elektrikli araçlar mantıklı değil' Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların sürüş menzilini arttırmak için daha büyük bir batarya eklemek en kestirme yol olsa da, Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin zaman içerisinde gösterdiği gibi, aracın verimliliğini arttırmak da batarya kapasitesi kadar büyük önem taşıyor.

    Bunun farkında olan üreticilerden biri de BMW. Verimli i4 modeli ve yakında piyasaya süreceği Neue Klasse temelli modelleriyle verimliliğe odaklanan BMW'nin geliştirme patronu Frank Weber, Automotive News ile yaptığı bir röportajda, şirketin bataryaları daha fazla büyütemeyeceğini, aksi halde elektrikli araçların artık bir anlamı olmayacağını söyledi.

    Weber, tam şarjla 1000 km yol katedebilen araçlar hakkında çok konuşulduğunu, ancak böyle bir otomobil üretmenin gereksiz derecede fazla karbon ayak izi yaratacağını belirtti. Bunun yerine, aracın verimliliği üzerinde çalışmanın, daha büyük piller eklemekten çok daha önemli olduğunu söyledi.

    400-500 km gerçek menzil çoğu kişi için yeterli

    Otomobil üreticilerinin bazı müşteri anketlerine göre, elektrikli araç kullanıcıları gerçek dünya koşullarında tam şarjla 400 ile 500 km yol katedebilen bir araçtan memnun görünüyor. BMW'nin bu koşulları karşılayan elektrikli araçları hali hazırda bulunuyor. Alman üretici, yaklaşan Neue Klasse modellerinin mevcut modellere kıyasla %30 daha yüksek gerçek dünya menzili elde edeceğini iddia ediyor.

    Weber ayrıca, çok az kullanıcının günde birkaç yüz kilometre mesafe katettiğini belirterek, verimli ve hızlı şarj olabilen araçların önemini tekrar vurguladı. BMW'nin Neue Klasse modelleri, şirket içinde geliştirilen yeni silindirik hücrelerle güçlendirilecek. Şirket, bu hücrelerin mevcut hücrelere göre %30 daha hızlı şarj sunacağını ve sadece 10 dakika şarjla yaklaşık 300 km menzil sağlayabileceğini söylüyor.

    Weber, batarya teknolojisinin geleceği olarak gösterilen katı hal pillerinin ise on yıl uzakta olduğunu belirtiyor ve birkaç nesil sonraki araçlarda görebileceğimizi söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    Sempron 3200 23 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

    Profil resmi
    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google bu hesabın size ait olduğunu doğrulayamadı 1.5 dci marş basıyor çalışmıyor puroda nikotin var mı mekik çekemiyorum hill holder devre dışı fiat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum