BMW: "Daha büyük bataryalı elektrikli araçlar mantıklı değil"

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların sürüş menzilini arttırmak için daha büyük bir batarya eklemek en kestirme yol olsa da, Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin zaman içerisinde gösterdiği gibi, aracın verimliliğini arttırmak da batarya kapasitesi kadar büyük önem taşıyor.

Bunun farkında olan üreticilerden biri de BMW. Verimli i4 modeli ve yakında piyasaya süreceği Neue Klasse temelli modelleriyle verimliliğe odaklanan BMW'nin geliştirme patronu Frank Weber, Automotive News ile yaptığı bir röportajda, şirketin bataryaları daha fazla büyütemeyeceğini, aksi halde elektrikli araçların artık bir anlamı olmayacağını söyledi.

Weber, tam şarjla 1000 km yol katedebilen araçlar hakkında çok konuşulduğunu, ancak böyle bir otomobil üretmenin gereksiz derecede fazla karbon ayak izi yaratacağını belirtti. Bunun yerine, aracın verimliliği üzerinde çalışmanın, daha büyük piller eklemekten çok daha önemli olduğunu söyledi.

400-500 km gerçek menzil çoğu kişi için yeterli

Otomobil üreticilerinin bazı müşteri anketlerine göre, elektrikli araç kullanıcıları gerçek dünya koşullarında tam şarjla 400 ile 500 km yol katedebilen bir araçtan memnun görünüyor. BMW'nin bu koşulları karşılayan elektrikli araçları hali hazırda bulunuyor. Alman üretici, yaklaşan Neue Klasse modellerinin mevcut modellere kıyasla %30 daha yüksek gerçek dünya menzili elde edeceğini iddia ediyor.

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Weber ayrıca, çok az kullanıcının günde birkaç yüz kilometre mesafe katettiğini belirterek, verimli ve hızlı şarj olabilen araçların önemini tekrar vurguladı. BMW'nin Neue Klasse modelleri, şirket içinde geliştirilen yeni silindirik hücrelerle güçlendirilecek. Şirket, bu hücrelerin mevcut hücrelere göre %30 daha hızlı şarj sunacağını ve sadece 10 dakika şarjla yaklaşık 300 km menzil sağlayabileceğini söylüyor.

Weber, batarya teknolojisinin geleceği olarak gösterilen katı hal pillerinin ise on yıl uzakta olduğunu belirtiyor ve birkaç nesil sonraki araçlarda görebileceğimizi söylüyor.

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BMW: "Daha büyük bataryalı elektrikli araçlar mantıklı değil"