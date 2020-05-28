Boeing, 13 bin kişiyi işten çıkarma planlarının arifesinde 737 MAX üretimine yeniden başladı

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Amerikan havacılık devi Boeing, 27 Mayıs Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda şirketin geleceğinde söz sahibi olan 737 MAX uçakları ile ilgili güzel haberler verirken şirketin işgücüyle ilgili takip eden süreçte alınacak kararlar doğrultusundaki planlarını da açıkladı.

Karıştığı ölümcül kazalar neticesinde yere çekilen ve koronavirüs salgını nedeniyle ardı ardına sipariş iptalleri alan 737 MAX uçaklarının düşük bir oranda yeniden üretime başladığını duyuran Boeing, şirketin Renton, Washington’daki fabrikasında çalışmalara devam edecek.

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Salgın nedeniyle resmen can çekişen havacılık endüstrisi ve sektörü için güzel sayılabilecek bu haber, ne yazık ki birçok şirket çalışanı için kötü son olacak bir dönemde geldi.

Boeing aynı gün yaptığı duyuruda yaklaşık 13 bin çalışanla yollarının ayrılacağını da ifade etti. 6770 kişinin iş akdinin feshedileceğinin duyurulduğu açıklamada, 5220 çalışanın ise gönüllü tazminat paketinden yararlanarak işlerinden ayrılacağı vurgusu yapıldı.

Toparlanmak için yıllar var

Alınan kararlar doğrultusunda şirketin üst düzey yetkilileri ise açıklamalarda bulundu. Şirketin CEO’su Dave Calhoun işten çıkarmalara yönelik “Keşke, başka bir yolu olsaydı” ifadelerini kullanırken Başkan Yardımcısı Scott Stocker, üretime yeniden başlama konusunda ise “ Fabrikamızda attığımız adımlar, iş yeri güvenliğine verdiğimiz önemi sürdürmemizi sağlarken müşterilerimize sunduğumuz %100 kalite oranını da devam ettirecek.” sözlerini sarf etti.

Boeing’in aldığı bu tedbirler, şirketin düzlüğe çıkmasını sağlar mı bilinmez ancak Nisan ayı itibariyle karşı karşıya kalınan 100’den fazla sipariş iptali gerçeği ve havacılık sektörünün ne şekilde işlemeye başlayacağı ile ilgili belirsizlikler, Boeing’i daha sert tedbirler almaya itebilir. Calhoun’un “Endüstrimiz ayağa kalkacak, buna şüphe yok. Ancak iki ay önceki seviyeye gelmemiz yıllar alacak” sözleri de sektörün toparlanması için daha süre olduğunun itirafı gibi duruyor. Dünya ekonomisi için çok önemli olan havacılık endüstrisi ve sektörü umarız ki bir an önce toparlanır.

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