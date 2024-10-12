Boeing, 17.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, iş gücünün yaklaşık %10'una denk gelen 17.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Şirketin CEO'su Kelly Ortberg çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, şirketin zor bir durumda olduğuna işaret ederek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilerine hizmet sunabilmek adına böyle bir karar almak durumunda kaldıklarını söyledi. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek işten çıkarmalar, yöneticiler, müdürler ve çalışanları kapsayacak.

2024 Boeing için sıkıntılı geçiyor

İşten çıkarma duyurusu, şirket için son derece zor bir yılın ardından geldi. Ocak ayında, Boeing 737 Max uçakları, uçuş sırasında uçağın kapısının kopmasının ardından yere indirildi. Temmuz ayında şirket, 2018 ve 2019'da meydana gelen ve 300'den fazla kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazaları için bir suç kabul anlaşmasını kabul etti. Şirketin Starliner uzay aracı, Haziran ayında NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı ancak uzay aracıyla ilgili sorunlar nedeniyle Eylül ayında astronotları geri getiremeden dünyaya dönmek zorunda kaldı. Son olarak 30.000'den fazla Boeing fabrika işçisi Eylül ortasından beri grev yapıyor.

Eurofighter için süreç başladı: Heyet Türkiye’ye heyet geldi 14 sa. önce eklendi

Ortberg mesajında şunları söyledi: "Bu süreçte ilerlerken, müşterilerimize güvenlik, kalite ve teslimat konusunda kararlı odaklanmamızı sürdüreceğiz. Bu kararların sizin, ailelerinizin ve ekibimizin zorluk çıkaracağını biliyoruz ve içtenlikle bunları almaktan kaçınabilmeyi diliyorum. Ancak işimizin durumu ve gelecekteki toparlanmamız zorlu eylemler gerektiriyor."

Ortberg işten çıkarmalara ek olarak, 777X programının geliştirilmesinde karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve devam eden grev nedeniyle ilk teslimatların 2026'ya ertelendiğini de açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.