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    Boeing, 17.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

    Boeing, iş gücünün yaklaşık %10'una denk gelen 17.000 çalışanının işine son verileceğini açıkladı. Zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen CEO, bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.
    Boeing, 17.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, iş gücünün yaklaşık %10'una denk gelen 17.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

    Şirketin CEO'su Kelly Ortberg çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, şirketin zor bir durumda olduğuna işaret ederek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilerine hizmet sunabilmek adına böyle bir karar almak durumunda kaldıklarını söyledi. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek işten çıkarmalar, yöneticiler, müdürler ve çalışanları kapsayacak. 

    2024 Boeing için sıkıntılı geçiyor

    İşten çıkarma duyurusu, şirket için son derece zor bir yılın ardından geldi. Ocak ayında, Boeing 737 Max uçakları, uçuş sırasında uçağın kapısının kopmasının ardından yere indirildi. Temmuz ayında şirket, 2018 ve 2019'da meydana gelen ve 300'den fazla kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazaları için bir suç kabul anlaşmasını kabul etti. Şirketin Starliner uzay aracı, Haziran ayında NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı ancak uzay aracıyla ilgili sorunlar nedeniyle Eylül ayında astronotları geri getiremeden dünyaya dönmek zorunda kaldı. Son olarak 30.000'den fazla Boeing fabrika işçisi Eylül ortasından beri grev yapıyor.

    Ortberg mesajında şunları söyledi: "Bu süreçte ilerlerken, müşterilerimize güvenlik, kalite ve teslimat konusunda kararlı odaklanmamızı sürdüreceğiz. Bu kararların sizin, ailelerinizin ve ekibimizin zorluk çıkaracağını biliyoruz ve içtenlikle bunları almaktan kaçınabilmeyi diliyorum. Ancak işimizin durumu ve gelecekteki toparlanmamız zorlu eylemler gerektiriyor."

    Ortberg işten çıkarmalara ek olarak, 777X programının geliştirilmesinde karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve devam eden grev nedeniyle ilk teslimatların 2026'ya ertelendiğini de açıkladı.

    Kaynakça https://boeing.mediaroom.com/2024-10-11-Boeing-CEO-Message-to-Employees-on-Positioning-for-the-Future https://www.theverge.com/2024/10/11/24268218/boeing-layoffs-10-percent-workforce
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 22 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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