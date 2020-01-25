Vine benzeri video uygulaması Byte, piyasaya sürüldü

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Bir zamanlar çok popüler olan Vine uygulamasının 2017'de kapatılmasından sonra, uygulamanın geliştiricilerinde Dom Hofmann, Vine'a benzer bir uygulama geliştirmek için çalışmalara başladı. Yeni video platformunu bir süredir kapalı beta sürüm olarak geliştiren Hofmann, sonunda Byte adını verdiği uygulamayı piyasaya sürdü.

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Verdiği bir demeçte, Byte'ın uygulama sonunda reklam yayınladığında içerik oluşturucuların çalışmaları için ödeme yapılmasına yardımcı olacak bir gelir paylaşım mekanizmasını tanıtacağını söyleyen Hofmann, “Bunların hepsine bakıyoruz ancak kendi gelirlerimizle ve kendi fonlarımızla destekleyerek başlayacağız. Pilot programın yakında nasıl çalışacağı hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olacağız ve sahip olduğumuz bilgileri paylaşacağız.” dedi.

Özet akışı, keşfet sayfası, bildirimler ve profiller gibi standart sosyal özelliklerle donatılan Byte'ın şimdilik TikTok gibi uygulamalarda bulabileceğiniz yeniden karıştırılabilirlik, artırılmış gerçeklik filtreleri, geçiş efektleri gibi özellikleri bulunmuyor. Vine gibi Byte uygulamsına da 6 saniyelik videolar eklenebilecek.

byte - creativity first Byte Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 50.8 MB

byte - creativity first Byte, Inc Sosyal 8,8M

https://mashable.com/article/vine-founder-releases-byte-video-app/

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