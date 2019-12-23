Boeing CEO'su Dennis Muilenburg kovuldu

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Son yılların en tartışmalı şirketlerinden birisi olan Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg resmen görevinden alındı. 2015 yılından bu yana şirketin liderliğini yapan Muilenburg, 737 Max krizindeki tartışmalı hamleleri nedeniyle son dönemlerin en çok eleştirilen isimlerinden birisi olmuştu.

Boeing tarafından yapılan açıklamalara göre, şu anda yönetim kurulu başkanlığı yapan David Calhoun şirketin yeni CEO'su olacak. Calhoun'un 13 Ocak 2020'de görevine başlayacağı belirtilmiş. Boeing, yeni CEO'suyla birlikte müşterilerinin, halkın ve federal yetkililerin güvenini geri kazanmaya çalışacak.

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Boeing'in '737 Max 8' tipi uçakları geçen yıl Endonezya ve Etiyopya'da iki farklı kazaya karışmış ve bu kazalar tam 346 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Boeing, kazaların ardından 103 yıllık tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı. Şirketin hisseleri süreç içerisinde %22'lik düşüşe uğradı. Ayrıca tam 8 milyar dolar değerinde maddi kayıp gerçekleşti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, 737 Max tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Boeing ise bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada 737 Max uçaklarının üretimini geçici bir süreliğine durdurulacağını duyurdu. Dünya genelinde şu anda 700'ün üzerinde 737 Max uçağı karaya oturtulmuş şekilde bekliyor.

https://www.nytimes.com/2019/12/23/business/Boeing-ceo-muilenburg.html