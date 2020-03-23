Boeing, koronavirüs salgınının sarstığı havacılık sektörü için 60 milyar dolar yardım talep etti

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Karıştığı kazalardan dolayı 737 MAX tip uçakları yere indirilen ve halen daha sertifikasyon sürecini tamamlayamayan Boeing, tüm bunların üzerine koronavirüs nedeniyle iptal edilen seferlerin getirdiği düşük taleple mücadele ediyor.

Ortaya çıkan olumsuzluklar şirketi o kadar sıkıntıya düşürmüş olacak ki yetkililer, 60 milyar dolarlık devlet desteği talebinde bulunmaya karar verdi. Taleplerini ABD Başkanı Donald Trump’a ileten Boeing’in yüzü ise bu sefer gülecek gibi görünüyor.

Boeing’den gelen yardım talebi ile ilgili konuşan Trump, “Boeing’i korumamız gerektiğini düşünüyorum. Görünüşe göre havayollarının işleri iyi gitmediğinde Boeing’in de işleri iyi gitmiyor. Bu yüzden Boeing’e yardım edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Trump’ın açıklamasının ardından Boeing ise teşekkür maiyetinde bir açıklama apmayı ihmal etmedi. Şirket açıklamasında, “Başkan ile idarenin 2.5 milyon kişiye sağladığımız iş imkânı ve şirketimizin büyümesine katkı sağlayan 17 bin tedarikçimiz için gösterdiği desteği memnuniyetle karşıladık. Boeing’i ABD’nin bir numaralı ihracatçısı olma özelliğini söz konusu rakamlarla koruyor.” tespitinde bulundu.

Desteğin kredi garantisi kapsamında gelebileceğini ve hava taşımacılığının geleceği için iyimser olan Boeing açıklamanın devamında, “Sektörün uzun vade görünümü halen daha güçlü duruyor. Ancak yolcu trafiği salgın öncesi seviyeler çıkmadıkça havacılık sektörü ve etrafında dönen ekonominin idamesi için devlet desteği şart.” dedi.

Kelimeler özenle seçilmiş

Ülke ile dünya kamuoyu nezdinde karıştığı kazalardan henüz aklanmayan şirketin yardım kapsamında seçtiği cümlelerde ise özenli ve temkinli davrandığı dikkatlerden kaçmıyor. Şirket yardımın direk Boeing’in kasasına girmeyeceğini ve paranın tedarikçileri aracılığıyla dolaşıma girerek Amerikan havacılık endüstrisinin tümüne fayda sağlayacağını iddia ediyor.

Koronavirüs salgını, havaalanlarını da uçak mezarlığına çevirmeye başladı. Galeride farklı havaalanlarından çekilmiş görüntülere göz atabilirsiniz.

https://interestingengineering.com/boeing-requests-60-billion-in-aid-for-aerospace-industry-hit-hard-by-coronavirus-pandemic

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