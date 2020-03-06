Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı

    Mercedes-Benz Türk’ün ilk adımlarını 2017 yılında attığı StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışması, 2020 yılı için başvuruları kabul etmeye başladı. 28 Nisan son gün.
    2 hf.
    1,5b
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz Türk’ün ilk adımlarını 2017 yılında attığı StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışması, 2020 yılı için başvuruları kabul etmeye başladı.

    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışmasına, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’ların başvuruları kabul ediliyor. Startup’ların yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olması gerekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor

    İlk 10 startup'a Mercedes-Benz yöneticilerinden mentorluk desteği

    Mercedes-Benz StartUP’ta belirlenen kriterlere göre en yüksek oyu alan ilk 10 startup’a verilen ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi. İlk defa 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma şansı yakalayacak. Aynı zamanda, Impact Hub İstanbul’un kendilerine özel tasarladığı StartUP Boost gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini tanıma imkanı bulacakları Almanya seyahatina katılmaya hak kazanacak.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak"

    3 farklı kategoride toplam 150 bin TL para ödülü

    “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yeni açılan “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçları ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak. 3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50’şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.

    Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 28 Nisan 2020 gece yarısına kadar devam edecek. Başvurular, http://mercedesbenzstartup.com/ adresi üzerinden online olarak kabul edilecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda 1 hf. Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu 1 hf. Yeni Thor filminde 'Christian Bale' sürprizi 1 hf. Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi 1 hf. Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor 1 hf. Xiaomi Mi 10 Pro elimizde | Kutu açılışı ve ön inceleme 1 hf. Binance ve Socios uygulaması dev bir yarışma düzenliyor 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var 1 hf. Tüm Halfbrick karakterleri bu oyunda bir araya geliyor 1 hf. AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 2 hf. Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak 2 hf. Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman 2 hf. Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Airdots gibi değil, peki nasıl? "Haylou GT1 TWS incelemesi" 2 hf. Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı 2 hf. AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor 2 hf. Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı 2 hf. Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus'ın görüntüleri sızdı! 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı Sonraki DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro 2 hf. Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip 2 hf. AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak 2 hf. Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj 2 hf. Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor 2 hf. PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu 2 hf. DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı 2 hf. Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster 2 hf. SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak 2 hf. Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi 2 hf. Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir 2 hf. 3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı 2 hf. iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı 2 hf. Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı 2 hf. iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor 2 hf. Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor 2 hf. NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance 2 hf. TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim