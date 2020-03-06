Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı

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Mercedes-Benz Türk’ün ilk adımlarını 2017 yılında attığı StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışması, 2020 yılı için başvuruları kabul etmeye başladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışmasına, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’ların başvuruları kabul ediliyor. Startup’ların yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olması gerekiyor.

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İlk 10 startup'a Mercedes-Benz yöneticilerinden mentorluk desteği

Mercedes-Benz StartUP’ta belirlenen kriterlere göre en yüksek oyu alan ilk 10 startup’a verilen ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi. İlk defa 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma şansı yakalayacak. Aynı zamanda, Impact Hub İstanbul’un kendilerine özel tasarladığı StartUP Boost gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini tanıma imkanı bulacakları Almanya seyahatina katılmaya hak kazanacak.

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3 farklı kategoride toplam 150 bin TL para ödülü

“Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yeni açılan “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçları ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak. 3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50’şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 28 Nisan 2020 gece yarısına kadar devam edecek. Başvurular, http://mercedesbenzstartup.com/ adresi üzerinden online olarak kabul edilecek.

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