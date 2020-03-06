SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak

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ABD merkezli özel uzay havacılığı firmalarından biri olan Axiom, SpaceX ile yaptığı anlaşma aracılığıyla 2021’in ikinci yarısından itibaren ISS’ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) turist taşımaya başlayacak. Bu taşımalar sırasında Crew Dragon kapsülleri kullanılacak ve görev süresi 10 gün olacak.

NASA ve diğer ulusal uzay ajanslarının bilimsel çalışmalarını sürdürdüğü uzay ajansında turistlerin kimsenin işini engellememesi için ayrı bir kapsül, Axiom tarafından kurulacak. Bu kapsül için NASA tarafından izin verilen firma, ISS’deki ilk ticari kapsülün de sahibi olacak.

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Axiom’un uzay turizmi paketleri 10 gün sürecek ve bunlardan 2’si istasyon ile Dünya arasında yolculuk olacak. SpaceX ya da Axiom, bu paketler için herhangi bir fiyat bilgisi açıklamadı fakat daha önce The New York Times’a verilen demeçe göre kişi başı fiyat 55 milyon dolar olacak. 2019 yılında istasyonu özel firmaların astronotlarına açan NASA, bu astronotların istasyonda kaldıkları her gece için 35 bin dolar ücret alınacağını da belirtmişti.

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