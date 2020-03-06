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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak

    Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) içerisinde turistleri barındırma fikri uzun zamandır devam etse de teknik altyapı ve istekli özel firmalar şimdiye kadar çok aktif değildi. Bu durum yakında değişiyor
    2 hf.
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    Uzay
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak
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    ABD merkezli özel uzay havacılığı firmalarından biri olan Axiom, SpaceX ile yaptığı anlaşma aracılığıyla 2021’in ikinci yarısından itibaren ISS’ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) turist taşımaya başlayacak. Bu taşımalar sırasında Crew Dragon kapsülleri kullanılacak ve görev süresi 10 gün olacak.

    NASA ve diğer ulusal uzay ajanslarının bilimsel çalışmalarını sürdürdüğü uzay ajansında turistlerin kimsenin işini engellememesi için ayrı bir kapsül, Axiom tarafından kurulacak. Bu kapsül için NASA tarafından izin verilen firma, ISS’deki ilk ticari kapsülün de sahibi olacak.

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    Axiom’un uzay turizmi paketleri 10 gün sürecek ve bunlardan 2’si istasyon ile Dünya arasında yolculuk olacak. SpaceX ya da Axiom, bu paketler için herhangi bir fiyat bilgisi açıklamadı fakat daha önce The New York Times’a verilen demeçe göre kişi başı fiyat 55 milyon dolar olacak. 2019 yılında istasyonu özel firmaların astronotlarına açan NASA, bu astronotların istasyonda kaldıkları her gece için 35 bin dolar ücret alınacağını da belirtmişti.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    5 sene önce taşımayacak mıydı ne oldu giden var mı yalan yine
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    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Baya giden olur
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    vs-fb (Vn S) 2 hf.
    Adamın yaptığı tüm yatırımlar, 10 sene içerisinde kendisine misliyle para kazandırıyor. Üstelik teknolojiye ve insanlığın gelişimine katkısı yadsınamaz. Bu çağın Einstein'i, Tesla'sı, Edison'u da Elon Musk'tır bence.
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    darkaura 2 hf.
    iss'i uluslararasi uzay oteli yapacaklar galiba, iso :) kac yildizli olur acep. cokda ihtimal disinda degil keza yuksek maliyetinden oturu nasa uzun zamandir iss operasyonlarini sonlandirmayi tartisiyor. yeterli talep gelirse iss varligina otel olarak devam edebilir. aslinda talepde sorun degil, esas soru bunu uygun fiyata getirebilmekde.
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